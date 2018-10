Karate, Mondiali 2018: tappa fondamentale verso le Olimpiadi. In palio punti pesanti per la qualificazione a Tokyo 2020

I Mondiali 2018 di karate saranno un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Madrid saranno in gara oltre 1000 atleti da 139 paesi che lotteranno, oltre che per le medaglie, per ottenere un piazzamento di rilievo che posso dare punti pesanti per il ranking olimpico, da cui usciranno 32 dei 68 posti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi.

In base alle regole di stesura del ranking, i Mondiali sono l’evento che offre più punti tra tutte le competizioni della WKF. Il fattore di conversione della rassegna iridata è infatti di 12, contro il 6 dei campionati continentali e delle tappe della Premier League. Ciò significa che vincere a Madrid varrà il doppio rispetto agli altri eventi.

Inoltre un altro fattore molto importante da considerare è che i punti ottenuto ai Mondiali 2018 non verranno dimezzati nel ranking definitivo. Tutti gli altri eventi che si svolgeranno fino a marzo 2019 avranno invece punti dimezzati, in base alle regole di decadimento. Per questi motivi, la rassegna iridata spagnola sarà quindi il primo grande evento in ottica qualificazione olimpica e ci aspettiamo perciò delle gare molto combattute fin dai primi turni.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE NEL DETTAGLIO I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020













Foto: Twitter Cardin