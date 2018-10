Karate, Mondiali 2018: i favoriti delle categorie di peso maschili. Ryo Kiyuna pronto a confermarsi nel kata, Luigi Busà sfida Rafael Aghayev nel kumite -75 kg

Si avvicina il momento clou della stagione del karate: i Mondiali di Madrid, che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. Ci attende una rassegna spettacolare visto che sul tatami spagnolo oltre 1000 atleti si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà portare a casa la medaglia d’oro andando ad analizzare i favoriti di ciascuna categoria maschile.

Kata

Il giapponese Ryo Kiyuna è pronto a conquistare il terzo titolo consecutivo. Le tre vittorie stagionali in Premier League lo pongono di diritto come favorito assoluto anche per questa edizione. Il suo principale rivale sarà nuovamente lo spagnolo Damian Quintero, campione europeo in carica e capace di battere Kiyuna a Dubai. Per le medaglie di bronzo i più papabili sono il turco Ali Sofuoglu e il venezuelano Antonio Diaz.

Kumite -60 kg

Il turco Eray Samdan, Grand Winner stagionale sembra partire leggermente davanti ai rivali: l’attuale numero uno del ranking, l’uzbeko Sadriddin Saymatov e il campione in carica, l’iraniano Amir Mehdizadeh, che però ha centrato una sola vittoria stagionale. In lotta per il podio ci aspettiamo di vedere anche il nostro Angelo Crescenzo, in grande crescita come dimostrano l’argento agli Europei e la vittoria a Berlino, oltre al brasiliano Douglas Brose.

Kumite -67 kg

Ci aspettiamo una gara aperta in questa categoria. Il turco Burak Uygur, Grand Winner e campione europeo in carica, dovrebbe lottare per il titolo con il brasiliano Vinicius Figueira, brillante nelle ultime gare, l’ungherese Yves Martial Tadissi e il francese Steven Dacosta, rispettivamente argento e bronzo nella scorsa edizione. Momento stagionale difficile invece per il campione in carica, l’inglese Jordan Thomas, mentre tra i pretendenti alle medaglie citiamo anche l’azzurro Luca Maresca, vincitore a Berlino, e il giapponese Hiroto Shinohara.

Kumite -75 kg

Chi può battere Rafael Aghayev? Il fuoriclasse azero va a caccia del quinto titolo iridato e anche in questa stagione si è confermato il più forte di tutti diventando Grand Winner con due successi in Premier League, oltre al titolo europeo. Tra coloro che proveranno ad interrompere il suo dominio troviamo il nostro Luigi Busà, reduce dal trionfo a Tokyo e pronto a confermarsi nuovamente sul podio iridato, l’ungherese Gabor Harspataki e l’ucraino Stanislav Horuna, rispettivamente argento e bronzo europei. Attenzione poi anche al giapponese Ken Nishimura e allo statunitense Thomas Scott.

Kumite -84 kg

Il campione in carica, il giapponese Ryutaro Araga, avrà un grande rivale in questa edizione: il turco Ugur Aktas, Grand Winner e reduce da un ottimo finale di stagione. Sulla carta la finale sarà tra di loro, mentre in lotta per il terzo gradino del podio troveremo diversi atleti, tra cui citiamo l’azero Aykhan Mamayev e l’iraniano Zabiollah Poorshab, rispettivamente argento e bronzo la scorsa edizione, oltre all’ucraino Valerii Chobotar e al croato Ivan Kvesic.

Kumite +84 kg

Anche in questo caso la lotta per il titolo dovrebbe essere tra il campione in carica, l’iraniano Sajad Ganjzadeh e il Grand Winner stagionale, il tedesco Jonathan Horne. Più difficile invece individuare i nomi per le medaglie di bronzo, visto che in base agli ultimi risultati ci potrebbero essere anche delle sorprese. Tra i pretendenti al podio comunque citiamo il croato Andjelo Kvesic, l’olandese Lardy Tyron-Darnell e il kosovaro Nishevci Herolind.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam