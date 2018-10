Karate, Mondiali 2018: i favoriti delle categorie di peso femminili. Sara Cardin, Viviana Bottaro e Silvia Semeraro tra le pretendenti alle medaglie

Meno di una settimana al via dei Mondiali 2018 di karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Dopo aver analizzato i favoriti delle gare maschili, oggi ci concentriamo su quelle femminili, dove ci attendono sulla carta tabelloni più incerti. Andiamo quindi ad analizzare le favorite di ciascuna categoria femminile.

Kata

Sulla carta la finale dovrebbe essere tra la spagnola Sandra Sanchez, Grand Winner stagionale e numero uno del ranking, e la giapponese Kiyou Shimizu, bicampionessa iridata in carica. Nella lotta per il terzo gradino del podio invece partirà tra le favorite Viviana Bottaro, vincitrice ad Istanbul e pronta a ripetere il bronzo della scorsa edizione. L’azzurra se la dovrà vedere con l’egiziana Sarah Sayed, che fu argento nel 2016, la statunitense Sakura Kokumai e la rappresentante di Hong Kong, Mo Sheung Grace Lau.

Kumite -50 kg

Sembrano essere tre le atlete in grado di lottare per il titolo: la turca Serap Ozcelik, campionessa europea e Grand Winner, la giapponese Miho Miyahara, reduce dal successo a Tokyo, e la francese Alexandra Recchia, campionessa in carica. Tra le altre pretendenti al podio citiamo poi l’austriaca Bettina Plank, la tedesca Shara Hubrich e l’atleta di Taipei Shiau Shuang Gu.

Kumite -55 kg

Si preannuncia una gara aperta in questa categoria. Nel novero delle favorite entra di diritto Sara Cardin, che ha ottenuto il titolo di Grand Winner in questa stagione e può contare su una grandissima esperienza nei grandi eventi, visto che fu già oro nel 2014. Le rivali però saranno numerose, a partire dall’ucraina Anzhelika Terliuga, campionessa europea e numero uno del ranking, l’esperta brasiliana Valéria Kumizaki e la giovane stella di Taipei Tzu Yun Wen.

Kumite -61 kg

Anche in questa categoria manca una vera favorita. La Grand Winner in questa stagione è stata la 19enne francese Gwendoline Philippe, che proverà l’impresa nella rassegna iridata. La cinese Xiaoyan Yin visto il primo posto nel ranking e le tre vittorie stagionali, sembra partire comunque leggermente avanti alle rivali: la peruviana Alexandra Grande, l’ucraina Anita Serogina e la turca Merve Coban.

Kumite -68 kg

La finale dell’ultima tappa di Premier League a Tokyo potrebbe ripetersi anche a Madrid con la francese Alizee Agier, Grand Winner, contro la svizzera Elena Quirici, campionessa europea. Le prime due atlete del ranking mondiale, la giapponese Kayo Someya e la danese Katrine Pedersen, sono pronte però a ribaltare la situazione. In lotta per le medaglie ci aspettiamo di vedere anche Silvia Semeraro, che ha ottenuto quattro podi stagionali, oltre all’azera Irina Zaretska.

Kumite +68 kg

La favorita assoluta sarà la giapponese Ayumi Uekusa, campionessa in carica e Grand Winner con ben quattro vittorie stagionali. Le sue principali rivali dovrebbero essere la francese Anne Laure Florentin, campionessa europea e la finlandese Titta Keinanen, che ha vinto due tappe di Premier League. In lotta per il podio attese anche la greca Eleni Chatziliadou e la spagnola Laura Palacio Gonzalez.













Foto: Fijlkam