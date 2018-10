Karate, il ranking mondiale (ottobre 2018): le classifiche aggiornate. Sette azzurri nella top 10

Si avvicina il momento clou della stagione del karate, con i Mondiali di Madrid che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. Nella rassegna iridata spagnola potremo assistere al duello tra i migliori atleti del momento e per cercare di capire quali saranno i favoriti, andiamo a scoprire i ranking mondiali aggiornati per ogni categoria.

DONNE

Kata

Saldamente al commando la spagnola Sandra Sanchez davanti alla campionessa iridata in carica, la giapponese Kiyou Shimizu. Sesta posizione per l’azzurra Viviana Bottaro, che è da tempo stabilmente ai vertici mondiali, troviamo poi le promettenti Terryana D’Onofrio, 16ma, Carola Casale, 22ma e a chiudere le migliori 30 Sara Battaglia.

1 SANDRA SANCHEZ JAIME SPAIN (ESP) 8887.50 2 KIYOU SHIMIZU JAPAN (JPN) 7570.00 3 MO SHEUNG GRACE LAU HONG KONG CHINA (HKG) 4860.00 4 HIKARU ONO JAPAN (JPN) 4845.00 5 EMIRI IWAMOTO JAPAN (JPN) 4767.50 6 VIVIANA BOTTARO ITALY (ITA) 4495.00 7 SAKURA KOKUMAI UNITED STATES OF AMERICA (USA) 2870.00 8 DILARA ELTEMUR TURKEY (TUR) 2847.50 9 SARAH SAYED EGYPT (EGY) 2522.50 10 RAQUEL ROY RUBIO SPAIN (ESP) 2282.50

Kumite -50 kg

La turca Serap Ozcelik guida con ampio margine, ma in ottica Mondiali attenzione alla giapponese Miho Miyahara, vincitrice a Tokyo. Categoria che resta molto complicata per le italiane, la migliore è Silvia Sassano, solamente 68ma, seguita da Anna Maria Damolideo.

1 SERAP OZCELIK ARAPOGLU TURKEY (TUR) 6487.50 2 MIHO MIYAHARA JAPAN (JPN) 5307.50 3 AYAKA TADANO JAPAN (JPN) 4145.00 4 ALEXANDRA RECCHIA FRANCE (FRA) 3875.00 5 BETTINA PLANK AUSTRIA (AUT) 3217.50 6 SHARA HUBRICH GERMANY (GER) 2940.00 7 SHIAU SHUANG GU CHINESE TAIPEI (TPE) 2817.50 8 KATERYNA KRYVA UKRAINE (UKR) 2767.50 9 RADWA SAYED EGYPT (EGY) 2582.50 10 SRUNITA SARI SUKATENDEL INDONESIA (INA) 2392.50

Kumite -55 kg

Al comando troviamo la campionessa europea, l’ucraina Anzhelika Terliuga, mentre in quarta posizione la nostra Sara Cardin, che ha avuto l’onore di ottenere il titolo di Grand Winner nella Premier League e si trova a pochi punti dal podio virtuale. Ancora distante invece la giovane Alessandra Mangiacapra, 44ma.

1 ANZHELIKA TERLIUGA UKRAINE (UKR) 6580.00 2 TZU YUN WEN CHINESE TAIPEI (TPE) 5255.00 3 VALÉRIA KUMIZAKI BRAZIL (BRA) 4937.50 4 SARA CARDIN ITALY (ITA) 4920.00 5 TUBA YAKAN TURKEY (TUR) 3900.00 6 ALESANDRA HASANI CROATIA (CRO) 3362.50 7 JANA BITSCH GERMANY (GER) 2795.00 8 TRAVAT KHAKSAR ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 2482.50 9 SYAKILLA SALNI JEFRY KRISHNAN MALAYSIA (MAS) 2362.50 10 YASSMIN ATTIA EGYPT (EGY) 2192.50

Kumite -61 kg

Con tre vittorie stagionali in prima posizione c’è la cinese Xiaoyan Yin, mentre questa è un’altra categoria difficile per le azzurre, con la migliore che è Laura Pasqua 39ma, mentre Viola Lallo è 42ma.

1 XIAOYAN YIN CHINA (CHN) 5535.00 2 ANITA SEROGINA UKRAINE (UKR) 4167.50 3 ALEXANDRA GRANDE PERU (PER) 4077.50 4 MERVE COBAN TURKEY (TUR) 3950.00 5 LUCIE IGNACE FRANCE (FRA) 3870.00 6 LEILA HEURTAULT FRANCE (FRA) 3727.50 7 GWENDOLINE PHILIPPE FRANCE (FRA) 3170.00 8 JOVANA PREKOVIC SERBIA (SRB) 2930.00 9 JOANE ORBON UNITED STATES OF AMERICA (USA) 2880.00 10 NGUYEN THI NGOAN VIETNAM (VIE) 2560.0

Kumite -68 kg

Distacchi minimi ai vertici di questa categoria con la giapponese Kayo Someya che guida con 178 punti di margine sulla danese Katrine Pedersen e 208 sulla svizzera Elena Quirici. Settima posizione per Silvia Semeraro, che sta vivendo un’ottima stagione e non è distante dalle prime.

1 KAYO SOMEYA JAPAN (JPN) 4310.00 2 KATRINE PEDERSEN DENMARK (DEN) 4132.50 3 ELENA QUIRICI SWITZERLAND (SUI) 4102.50 4 IRINA ZARETSKA AZERBAIJAN (AZE) 4035.00 5 MIROSLAVA KOPUNOVA SLOVAKIA (SVK) 3837.50 6 ALIZEE AGIER FRANCE (FRA) 3710.00 7 SILVIA SEMERARO ITALY (ITA) 3685.00 8 CRISTINA VIZCAINO GONZALEZ SPAIN (ESP) 3380.00 9 HALYNA MELNYK UKRAINE (UKR) 2725.00 10 JOHANNA KNEER GERMANY (GER) 2532.50

Kumite +68 kg

Prosegue il domino della giapponese Ayumi Uekusa che ha oltre 3000 punti di vantaggio nella graduatoria. Undicesima posizione per Clio Ferracuti, che sembra aver fatto il definitivo salto di qualità nelle ultime gare e presto potremo vederla stabilmente nella top 10, mentre è 46ma Alessia Coppola Neri.

1 AYUMI UEKUSA JAPAN (JPN) 7105.00 2 TITTA KEINANEN FINLAND (FIN) 4042.50 3 MELTEM HOCAOGLU TURKEY (TUR) 4022.50 4 ANNE LAURE FLORENTIN FRANCE (FRA) 3095.00 5 HAMIDEH ABBASLI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 2967.50 6 LAURA PALACIO GONZALEZ SPAIN (ESP) 2910.00 7 DOMINIKA TATAROVA SLOVAKIA (SVK) 2540.00 8 ELENI CHATZILIADOU GREECE (GRE) 2487.50 9 ANASTASIYA STEPASHKO UKRAINE (UKR) 2457.50 10 AYAKA SAITO JAPAN (JPN) 2292.50

UOMINI

Kata

Cinque vittorie stagionali per il campione iridato in carica, il giapponese Ryo Kiyuna che guida con ampio margine sullo spagnolo Damian Quintero. Resta nella top 10 Mattia Busato, che non è riuscito però a trovare continuità di risultati nell’ultimo periodo. Troviamo poi quattro azzurri a ridosso della 40ma posizione: Gianluca Gallo (40°), Alessandro Iodice (41°), Gabriele Petroni (43°) e Alessio Ghinami (45°).

1 RYO KIYUNA JAPAN (JPN) 8112.50 2 DAMIAN HUGO QUINTERO CAPDEVILA SPAIN (ESP) 7087.50 3 ISSEI SHIMBABA JAPAN (JPN) 5060.00 4 ALI SOFUOGLU TURKEY (TUR) 4762.50 5 ANTONIO DIAZ VENEZUELA (VEN) 3665.00 6 KAZUMASA MOTO JAPAN (JPN) 3467.50 7 YI TA WANG CHINESE TAIPEI (TPE) 3170.00 8 ILJA SMORGUNER GERMANY (GER) 2845.00 9 MATTIA BUSATO ITALY (ITA) 2347.50 10 MEHMET YAKAN TURKEY (TUR) 2252.50

Kumite -60 kg

Al comando l’uzbeko Sadriddin Saymatov, tallonato però dal turco Eray Samdan, che si è imposto anche a Tokyo. Sesta posizione per Angelo Crescenzo, che sta crescendo esponenzialmente, con l’argento agli Europei e la vittoria a Berlino. In 22ma c’è poi il giovane Matteo Landi, mentre Mattia Pampaloni è 31°.

1 SADRIDDIN SAYMATOV UZBEKISTAN (UZB) 4897.50 2 ERAY SAMDAN TURKEY (TUR) 4517.50 3 AMIR MEHDIZADEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 4400.00 4 AYKUT KAYA TURKEY (TUR) 3667.50 5 DOUGLAS BROSE BRAZIL (BRA) 3530.00 6 ANGELO CRESCENZO ITALY (ITA) 3512.50 7 DARKHAN ASSADILOV KAZAKHSTAN (KAZ) 2517.50 8 KALVIS KALNINS LATVIA (LAT) 2437.50 9 ABDESSALAM AMEKNASSI MOROCCO (MAR) 2427.50 10 YUGO KOZAKI JAPAN (JPN) 2392.50

Kumite -67 kg

Solo 123 punti distanziano il turco Burak Uygur dal brasiliano Vinicius Figueira. Anche in questa categoria troviamo un italiano in sesta posizione, Luca Maresca, che è tornato ai vertici mondiali con il successo a Berlino. Gianluca De Vivo è invece 48°.

1 BURAK UYGUR TURKEY (TUR) 4470.00 2 VINICIUS FIGUEIRA BRAZIL (BRA) 4347.50 3 STEVEN DACOSTA FRANCE (FRA) 3415.00 4 YVES MARTIAL TADISSI HUNGARY (HUN) 3320.00 5 ALI ELSAWY EGYPT (EGY) 2937.50 6 LUCA MARESCA ITALY (ITA) 2897.50 7 HIROTO SHINOHARA JAPAN (JPN) 2807.50 8 HIROTO GOMYO JAPAN (JPN) 2612.50 9 JORDAN THOMAS ENGLAND (ENG) 2595.00 10 STEFAN POKORNY AUSTRIA (AUT) 2467.50

Kumite -75 kg

Resta saldamente al comando l’azero Rafael Aghayev, che arriverà ai Mondiali come favorito numero uno per conquistare ancora l’oro. In settima posizione Luigi Busà, che con il trionfo a Tokyo dovrebbe scalare qualche posizione, ma ha pagato l’assenza di punti dovuta allo stop per infortunio. In 31ma piazza c’è poi Andrea Minardi, in evidenza a Berlino.

1 RAFAEL AGHAYEV AZERBAIJAN (AZE) 6360.00 2 STANISLAV HORUNA UKRAINE (UKR) 5637.50 3 GABOR HARSPATAKI HUNGARY (HUN) 4537.50 4 THOMAS SCOTT UNITED STATES OF AMERICA (USA) 4085.00 5 KEN NISHIMURA JAPAN (JPN) 3732.50 6 ERMAN ELTEMUR TURKEY (TUR) 3505.00 7 LUIGI BUSA ITALY (ITA) 3217.50 8 LOGAN DA COSTA FRANCE (FRA) 3162.50 9 BAHMAN ASGARI GHONCHEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 3075.00 10 NOAH BITSCH GERMANY (GER) 2630.0

Kumite -84 kg

Il giapponese Ryutaro Araga resta al comando, ma il turco Ugur Aktas si avvicina e andrà tenuto in seria considerazione a Madrid. Appena fuori dalla top 10 (11°) troviamo il campione europeo Michele Martina, mentre è 32° l’esperto Nello Maestri.

1 RYUTARO ARAGA JAPAN (JPN) 5450.00 2 UGUR AKTAS TURKEY (TUR) 4630.00 3 AYKHAN MAMAYEV AZERBAIJAN (AZE) 3787.50 4 ZABIOLLAH POORSHAB ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 3680.00 5 VALERII CHOBOTAR UKRAINE (UKR) 3615.00 6 GEORGIOS TZANOS GREECE (GRE) 3240.00 7 IVAN KVESIC CROATIA (CRO) 3105.00 8 AHMED ELMASRY EGYPT (EGY) 2970.00 9 MOHAMED EL KOTBY EGYPT (EGY) 2887.50 10 KENJI GRILLON FRANCE (FRA) 2835.00

Kumite +84 kg

In testa troviamo il tedesco Jonathan Horne, Grand Winner nella Premier League, che a Madrid proverà a strappare il titolo all’iraniano Sajad Ganjzadeh, alle sue spalle in graduatoria. Un solo italiano nei primi 50, Simone Marino in 19ma posizione.

1 JONATHAN HORNE GERMANY (GER) 4912.50 2 SAJAD GANJZADEH ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 4555.00 3 SALEH ABAZARI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 3292.50 4 TAREG HAMEDI SAUDI ARABIA (KSA) 3125.00 5 MEHDI FILALI FRANCE (FRA) 3037.50 6 ANDJELO KVESIC CROATIA (CRO) 2982.50 7 TYRON-DARNELL LARDY NEDERLANDS (NED) 2960.00 8 HEROLIND NISHEVCI KOSOVO, REPUBLIC OF (KOS) 2895.00 9 GOGITA ARKANIA GEORGIA (GEO) 2605.00 10 ALPARSLAN YAMANOGLU TURKEY (TUR) 2437.50

Foto: Fijlkam