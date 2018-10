Judo, Mondiali Junior 2018: dominio del Giappone nelle categorie pesanti con tre ori, il georgiano Zaalishvili trionfa nei +100 kg

Il Giappone impone la legge del più forte nella quarta giornata dei Campionati del Mondo Juniores 2018 di judo in corso di svolgimento a Nassau (Bahamas), riuscendo a raccogliere tre medaglie d’oro sulle quattro categorie che hanno gareggiato: -78 e +78 kg femminili e -100 e +100 kg maschili.

Nella gara delle -78 kg ha trionfato la giapponese Rinoko Wada dopo aver sconfitto la brasiliana Ponce in semifinale e la croata Karla Prodan nell’atto conclusivo con un ippon. La croata in precedenza aveva battuto la britannica Ludford (che è giunta terza grazie ai ripescaggi) ai quarti con un ippon e la tedesca Teresa Zenker in semifinale dopo 73 secondi di Golden Score. Nella massima categoria di peso femminile (+78 kg) la vittoria è andata ad un’altra nipponica, Hikaru Kodama, che ha portato a termine un cammino perfetto sin dagli ottavi di finale in cui si è sbarazzata di tutte le sue avversarie con un ippon nell’arco dei quattro minuti regolamentari. Kodama non ha lasciato scampo neanche alla temibile brasiliana Beatriz Sousa in finale, nonostante sia riuscita a resistere per 3’30” provocando anche due penalità alla nipponica. La francese Laura Fuseau e la tedesca Renee Lucht hanno completato il podio riuscendo a strappare il bronzo nei match di ripescaggio.

La nazionale giapponese ha esteso il proprio predominio anche in campo maschile, infatti Kiyotaka Senike si è laureato campione iridato juniores della categoria -100 kg grazie all’affermazione nella finalissima contro l’olandese Simeon Catharina, sconfitto con un ippon dopo 17″ di Golden Score. I due finalisti si sono guadagnati il pass per l’atto conclusivo sconfiggendo in semifinale il polacco Baraniewski ed il georgiano Saneblidze, i quali successivamente hanno reagito alla grande portando a casa la medaglia di bronzo a scapito di Madsen (Dan) ed Elnahas (Can). Nella massima categoria del programma, i +100 kg, il georgiano Gela Zaalishvili ha interrotto il dominio giapponese conquistando un fantastico successo in finale sull’austriaco Stephan Hegyi con un ippon dopo poco meno di due minuti di combattimento. Il podio è stato completato dal tedesco Erik Abramov e dal russo Dzhamal Gamzatkhanov.

Di seguito, il riepilogo dei podi della quarta giornata dei Mondiali Juniores di judo 2018:

-78 kg F

1 Wada (Gia)

2 Prodan (Cro)

3 Sampaio (Por) e Ludford (Gbr)

+78 kg F

1 Kodama (Gia)

2 Souza (Bra)

3 Lucht (Ger) e Fuseau (Fra)

-100 kg M

1 Sekine (Gia)

2 Catharina (Ola)

3 Saneblidze (Geo) e Baraniewski (Pol)

+100 kg M

1 Zaalishvili (Geo)

2 Hegyi (Aut)

3 Abramov (Ger) e Gamzatkhanov (Rus)