Judo, Mondiali Junior 2018: ITALIA DA SOGNO!! Alice Bellandi e Christian Parlati si laureano campioni iridati nei -70 e -81 kg!

La spedizione della Nazionale Italiana di judo ai Mondiali Juniores 2018 di Nassau (Bahamas) continua a farci sognare con altre due medaglie d’oro ottenute da Alice Bellandi (-70 kg) e Christian Parlati (-81 kg), che si aggiungono al trionfo di Manuel Lombardo di ieri nei -66 kg maschili. I due azzurri hanno confermato gli ottimi risultati raccolti agli ultimi Europei di categoria a Sofia, in cui Alice era salita sul gradino più alto del podio e Christian aveva conquistato un ottimo bronzo, proiettandosi con grande fiducia verso le prossime stagioni in cui dovranno affrontare il “grande salto” per diventare protagonisti anche tra i seniores.

Christian Parlati ha esordito nel torneo dei -81 kg con un complicato incontro di secondo turno (usufruendo di un bye) contro il mongolo Ganbaatar, in cui ha subito un preoccupante waza-ari nelle prime battute per poi riuscire a ribaltare la situazione dopo due minuti con l’ippon della vittoria. Agli ottavi Parlati ha avuto la meglio dell’olandese Reijntjens ancora una volta in rimonta: è andato infatti in svantaggio di un waza-ari come nel turno precedente, ma è stato capace di mettere a segno l’ippon decisivo ad un minuto dalla fine del combattimento. La cavalcata del giovane judoka italiano è proseguita con un successo più agevole ai danni del canadese Alexandre Arecibia (medaglia di bronzo grazie ai ripescaggi) con un ippon ottenuto dopo appena 73 secondi di incontro, mentre ha fatto molta fatica a contenere la fisicità del tagico Dzhakhongir Madzhidov in semifinale, riuscendo a difendere un waza-ari di vantaggio sino allo scadere con grande tenacia e determinazione. Nell’atto conclusivo Christian è stato magistrale ed ha messo alle corde il giapponese Hiromasa Kasahara sin dall’inizio, per poi chiudere i conti con uno spettacolare ippon dopo tre minuti di combattimento intensissimi.

Nel torneo femminile dei -70 kg, Alice Bellandi non ha brillato nei primi turni ma è riuscita a gestire un waza-ari di vantaggio sino alla fine dei suoi incontri con grandissima lucidità. L’azzurra ha portato a casa tre vittorie consecutive (dagli ottavi alle semifinali) con il medesimo score contro la giapponese Asahi (mettendo a segno il punto decisivo all’ultimo secondo disponibile prima del Golden Score), la tedesca Boehm e la brasiliana Santana. Ad attendere Alice in finale c’era la nipponica Ryo Shimmori, la quale aveva estromesso l’altra azzurra Martina Esposito al primo turno con un waza-ari al Golden Score. La campionessa europea juniores in carica ha messo pressione alla giapponese, costringendola ad uno shido per passività e riuscendo a gestire con grande lucidità le varie fasi dell’incontro. La sfida si è protratta al Golden Score, in cui l’azzurrina ha sfoderato una tecnica di atterramento perfetta che le ha regalato il waza-ari decisivo ed il trionfo iridato.

Di seguito, il riepilogo dei podi della terza giornata dei Mondiali Juniores di judo 2018:

-63 kg F

1 Vermeer (Ola)

2 Olsen (Dan)

3 Ura (Gia) e Obradovic (Ser)

-70 kg F

1 Bellandi (Ita)

2 Shimmori (Gia)

3 Lebreton (Fra) e De Voogd (Ola)

-81 kg M

1 Parlati (Ita)

2 Kasahara (Gia)

3 Arencibia (Can) e Maisuradze (Geo)

-90 kg M

1 Bekauri (Geo)

2 Murao (Gia)

3 Mashiyama (Gia) e Sismanlar (Tur)

Foto: Fijlkam