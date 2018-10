Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2018: LA RINASCITA di Odette Giuffrida! Vittoria sensazionale, battuta in finale la fuoriclasse Kelmendi!

Odette Giuffrida ha compiuto un’autentica impresa ed ha vinto la medaglia d’oro nel Grand Slam di Abu Dhabi! Nella prima giornata della rassegna l’Italia ha schierato la sua unica rappresentante nei -52 kg femminili: la medaglia d’argento olimpica in carica Odette Giuffrida. La judoka italiana, reduce da un periodo post-Rio tormentato da una lunga serie di infortuni e dalla deludente eliminazione al primo turno dei Mondiali, ha messo in mostra tutto il suo talento turno dopo turno per poi sconfiggere nell’atto conclusivo la kosovara Majlinda Kelmendi in una rivincita della finale olimpica del 2016. La nostra portacolori ha ottenuto il successo grazie a due attacchi di seoi che non sono stati conteggiati ma che hanno accentuato e peggiorato una ferita al naso di Kelmendi (se l’era procurata ai quarti con l’israeliana Cohen). La kosovara ha provato a continuare a lottare ma il medico ha sancito il ritiro di Kelmendi e quindi la vittoria di Giuffrida dopo 3’15” di incontro.

L’azzurra ha cominciato il suo percorso con un successo al primo turno contro la marocchina Lamia Eddinari ottenuto con un ippon a soli 4″ dalla fine dell’incontro, dopo aver costretto l’avversaria a ricevere due shido per passività. Odette ha poi affrontato con grande personalità agli ottavi la prima testa di serie del tabellone, la statunitense Angelica Delgado, infliggendole l’ippon della vittoria dopo 3′ di combattimento e garantendosi perlomeno la qualificazione ai ripescaggi per il terzo posto. La cavalcata della 24enne romana non si è fermata nemmeno ai quarti, in cui ha avuto la meglio dell’insidiosa spagnola Ana Perez Box solo dopo 1’56” di Golden Score con uno spettacolare seoi che le è valso l’ippon e la qualificazione alle semifinali. L’argento olimpico di Rio ha fronteggiato nella prima semifinale la portoghese Joana Ramos, un’avversaria molto ostica che ha costretto l’azzurra ad incappare in uno shido nelle prime battute. Le due judoka hanno lottato con grande intensità senza abbassare mai la guardia e disinnescando tutti i tentativi di attacco avversari con grande abilità. La sfida si è protratta al Golden Score e si è decisa dopo 3′ supplementari con il waza-ari decisivo messo a segno dalla nostra portacolori, che è così volata all’atto conclusivo.

Di seguito, il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di judo:

-48 kg F

1 Munkhbat (Mgl)

2 Krasniqi (Kos)

3 Pareto (Arg) e Li (Chn)

-52 kg F

1 Giuffrida (Ita)

2 Kelmendi (Kos)

3 Cohen (Isr) e Giles (Gbr)

-57 kg F

1 Gjakova (Kos)

2 Konkina (Rus)

3 Gneto (Fra) e Nelson Levy (Isr)

-60 kg M

1 Papinashvili (Geo)

2 Garrigos (Esp)

3 Lutfillaev (Uzb) e Kyrgyzbayev (Kaz)

-66 kg M

1 Margvelashvili (Geo)

2 Serikzhanov (Kaz)

3 Shershan (Blr) e Shmailov (Isr)

Foto: IJF