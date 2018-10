Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2018: assegnati gli ultimi cinque titoli nelle categorie pesanti

La terza e ultima giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di judo è terminata con le fasi finali delle ultime cinque categorie di peso previste dal programma: -78 e +78 kg femminili, -90, -100 e +100 kg maschili. Nessun italiano in gara quest’oggi, visto che la nostra unica rappresentante in questo Slam, Odette Giuffrida, ha combattuto nella prima giornata della kermesse emira.

Nei -78 kg femminili ha trionfato una delle stelle della manifestazione, l’olandese Guusje Steenhuis (argento iridato in carica e prima nel ranking IJF), la quale ha comunque sofferto in particolare nei primi due turni contro la cinese Ma (terza classificata) e con la tedesca Wagner per poi sconfiggere per waza-ari la britannica Powell nell’atto conclusivo. Nella categoria femminile più pesante del programma, i +78 kg, si è aggiudicata la medaglia d’oro la bielorussa Maryna Slutskaya dopo aver nettamente battuto la francese Bairo in finale ed in precedenza la cinese Wang al Golden Score della semifinale. Il podio è stato completato dalla tedesca Weiss e dall’azera Kindzerska, che hanno rispettivamente avuto la meglio su Tarasova (Ukr) e Wang (Chn) nello spareggio per il terzo posto. Nei -90 kg maschili il russo Mikhail Igolnikov ha conquistato il titolo battendo in finale il temibile ungherese Krisztian Toth per waza-ari, mentre i bronzi sono andati al serbo Kukolj e all’azero Mehdiyev. Nella categoria -100 kg ha ottenuto il successo l’israeliano Peter Paltchik con un waza-ari decisivo dopo 30″ di Golden Score della finalissima sull’azero Gasimov, mentre il tedesco Frey ed il lettone Borodavko sono saliti sul terzo gradino del podio. Inal Tasoev (Russia) si è aggiudicato l’oro nei +100 kg sconfiggendo il ceco Lukas Krpalek nell’atto conclusivo con un ippon a 5″ dal termine dell’incontro, terzo posto per l’olandese Grol e per il kirghizo Krakovetskii.

Di seguito, il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di judo:

-78 kg F

1 Steenhuis (Ned)

2 Powell (Gbr)

3 Ma (Chn) e Pacut (Pol)

+78 kg F

1 Slutskaya (Blr)

2 Bairo (Fra)

3 Weiss (Ger) e Kindzerska (Aze)

-90 kg M

1 Igolnikov (Rus)

2 Toth (Hun)

3 Kukolj (Srb) e Mehdiyev (Aze)

-100 kg M

1 Paltchik (Isr)

2 Gasimov (Aze)

3 Frey (Ger) e Borodavko (Lat)

+100 kg M

1 Tasoev (Rus)

2 Krpalek (Cze)

3 Grol (Ned) e Krakovetskii (Kgz)













Foto: IJF