Italia-Serbia, Mondiali volley femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi martedì 16 ottobre si gioca Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si sfideranno per il primo posto nella Pool G, la vincente se la dovrà vedere poi contro la perdente di Cina-Olanda mentre chi verrà sconfitto affronterà la vincente del big match tra le Campionesse Olimpiche e le orange.

Si preannuncia una partita spettacolare e avvincente aperta a ogni risultato, le azzurre sono reduci dalla battaglia contro il Giappone e sicuramente la fatica si farà sentire ma gli stimoli non mancheranno contro le Campionesse d’Europa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, che potrebbe operare un po’ di turnover, incroceranno il proprio destino con le slave trascinate dalle quotate Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic: Paola Egonu e compagne non vorranno sbagliare e vorranno proseguire la striscia di dieci vittorie consecutive.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB