Italia-Serbia, Finale Mondiali volley femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi sabato 20 ottobre si gioca Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) andrà in scena l’atto conclusivo della rassegna iridata, le due squadre si sfidano per la conquista del titolo e per laurearsi Campionesse: la nostra Nazionale sbarca in finale per la seconda volta nella sua storia dopo l’apoteosi di Berlino 2002, prima volta assoluta invece per le slave che inseguono la doppietta dopo aver vinto gli Europei lo scorso anno a Baku.

Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e avvincente, si affrontano due formazioni quasi sullo stesso livello anche se la corazzata di coach Terzic sembra essere leggermente favorita nei pronostici ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una giornata magica. Le due formazioni si sono già affrontate nella terza fase ma il match era ininfluente per la qualificazione alle semifinali e si sono imposte le balcaniche per 3-1, infliggendo l’unica sconfitta del torneo all’Italia. Questa volta si riparte da zero, Paola Egonu e compagne vogliono scrivere un pezzo di storia e sono pronte per la battaglia campale contro lo squadrone di Tjana Boskovic, Brankica Mihajlovic e compagni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

12.40 Finale Mondiale 2018 volley femminile – Italia vs Serbia

ATTENZIONE: tra il termine della finale per il bronzo (Olanda-Cina alle ore 10.20) e l’inizio del match per il titolo dovranno trascorrere almeno 30 minuti, dunque la Finale dei Mondiali potrebbe iniziare più tardi delle 12.40.

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.