Italia-Cina volley femminile domani in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Domani venerdì 19 ottobre si gioca Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Alle ore 09.10, le due squadre scenderanno in campo a Yokohama (Giappone) per contendersi un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una grandissima battaglia tra due squadre ambiziose e che hanno tutte le carte in regola per poter conquistare il titolo. La nostra Nazionale va a caccia di una vera e propria impresa contro le Campionesse Olimpiche, già battute nella prima fase ma questa volta si riparte da zero e con una posta in palio davvero molto elevata, in una partita da dentro o fuori può davvero succedere di tutto.

L’Italia ha affrontato la Cina già in due semifinali iridate: vincemmo nel 2002 quando poi ci laureammo Campionesse del Mondo, perderemmo nel 2014 quando poi le asiatiche si inchinarono al cospetto degli USA. Le azzurre cercano il riscatto contro la corazzata di Lang Ping, uno squadrone sbarcato in Giappone per scacciare la maledizione del titolo che manca dal 1986 e trascinato dalla stella Zhu Ting. Le ragazze del CT Davide Mazzanti non vogliono fermarsi dopo aver collezionato dieci vittorie consecutive, Paola Egonu e compagne puntano al successo che ci permetterebbe di continuare a sognare.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIVB