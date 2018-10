Italia-Cina, semifinale Mondiali volley femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi venerdì 19 ottobre si gioca Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale torna in campo a Yokohama (Giappone) per affrontare le Campionesse Olimpiche in un incontro che mette in palio un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di Serbia-Olanda. Le azzurre si presentano all’appuntamento dopo aver conquistato dieci vittorie consecutive e dopo aver già battuto le asiatiche nella prima fase: le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono continuare a sognare in grande e si giocano il tutto per tutto contro la corazzata di Lang Ping che parte leggermente favorita nei pronostici.

Si preannuncia una grandissima battaglia tra due squadre ambiziose e che hanno tutte le carte in regola per poter conquistare il titolo. L’Italia ha affrontato la Cina già in due semifinali iridate: vincemmo nel 2002 quando poi ci laureammo Campionesse del Mondo, perderemmo nel 2014 quando poi le asiatiche si inchinarono al cospetto degli USA. Paola Egonu e compagne puntano al successo che ci permetterebbe di continuare a sognare dall’altra parte ci saranno Zhu Ting e altri fenomeni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB