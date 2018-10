Milan-Olympiacos, Europa League 2019: occasione ghiotta per i rossoneri per allungare a +5 sui greci e avvicinare i sedicesimi

Il Milan si appresta ad affrontare a San Siro i greci dell’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva in Europa per fare già un grande passo in avanti in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. La situazione di classifica del gruppo F sorride ai milanisti, che comandano con 3 punti davanti a Betis Siviglia e Olympiacos, con un punto a testa, e al fanalino di coda Dudelange fermo a zero.

La squadra guidata da Rino Gattuso vuole dar seguito al successo ottenuto in Lussemburgo per allungare a +5 sui greci, un margine che permetterebbe ai rossoneri di gestire con tranquillità il doppio confronto con il Betis. Il Milan è reduce dalla vittoria scacciacrisi ottenuta a Reggio Emilia con il sorprendente Sassuolo con lo score di 4-1, in cui ha offerto un’ottima prova sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, considerando l’assenza per infortunio di Higuain e Cutrone. Per l’appuntamento infrasettimanale di Coppa scenderanno in campo diverse alternative che avevano giocato anche con il Dudelange, perciò ci sarà spazio per i vari Reina, Laxalt, Bertolacci, Bakayoko, Josè Mauri e Borini.

L’impegno di domani sera però non è da sottovalutare considerando l’esperienza internazionale maturata negli ultimi anni dalla squadra che ha vinto sette degli ultimi otto campionati nazionali greci (l’anno scorso ha trionfato l’AEK Atene). L’Olympiacos ha pareggiato la prima sfida del girone per 0-0 in casa con il Betis Siviglia e a questo punto sarà costretto a guadagnare qualche punto anche in trasferta per giocarsi le proprie chance di qualificazione. I greci sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Paok Salonicco che ha interrotto la striscia positiva di quattro successi consecutivi in apertura di campionato ed in questo momento sono terzi a -1 dalla vetta. Nelle ultime stagioni la squadra si è indebolita ed ora si affida al nucleo della nazionale ellenica formato da Torosidis, Fetfatzidis, Fortounis e Bouchelakis, oltre alla punta egiziana Hassan.













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com