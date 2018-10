Inter-Milan in tv, quando si gioca e su che canale vederlo. Orario e probabili formazioni

Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoserie sono molto calde per il big match, la rivalità si infiammerà ancora una volta e ne vedremo delle belle in campo tra due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma dopo qualche difficoltà di inizio stagione.

L’Inter occupa attualmente il terzo posto in classifica dopo la vittoria sulla SPAL, ha vinto le prime due partite di Champions League e vuole regalare una gioia alla propria tifoseria nel derby casalingo facendosi trascinare dai gol di Icardi. Il Milan si trova invece in decima posizione (ma con una partita in meno) a quattro punti dagli storici rivali, Higuain vuole mettere il proprio sigillo anche in questa occasione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Milan, derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 21 OTTOBRE:

20.30 Inter-Milan

INTER-MILAN: COME VEDERE IL DERBY IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Spalletti dovrebbe puntare sul collaudato 4-2-3-1 con Handanovic in porta, Vrsaljko, De Vrij, Skriniar e Asamoah a comporre il quartetto difensivo mentre a centrocampo le chiavi saranno nelle mani di Brozovic affiancato da Gagliardini, per i problemi di Vecino. Il trio di trequartisti sarà composto da Politano, Nainggolan e Peric e davanti unico riferimento offensivo Icardi. Il Milan risponde con un 4-3-3 con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez a difesa della porta di Donnarumma. In mediana Kessie, Biglia, Bonaventura e tridente d’attacco con Higuain punta centrale coadiuvato ai lati da Suso e Calhanoglu.

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Calhanoglu













