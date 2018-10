Hockey pista femminile, Europei 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Un mega girone con 7 squadre per contendersi il primato che assegna la coppa. Gli Europei 2018 di hockey su pista femminile andranno in scena a Mealhada, in Portogallo, tra lunedì 8 e sabato 13 ottobre e si disputeranno in una singola fase, attraverso un girone composto dalle migliori nazionali del Vecchio Continente.

L’Italia, reduce dal terzo posto nel 2015 a Matera, proverà a far leva sulla qualità delle sue giocatrici, allenate dal ct Massimo Giudice, il quale ha intenzione di progredire ulteriormente rispetto al podio conquistato tre anni fa e di puntare ai vertici con la consapevolezza di disporre di un gruppo in grado di competere ad armi pari con tutti. Pamela Lapolla, Giulia Galeassi ed Erica Ghiradello, ad esempio, rappresentano una garanzia di leadership e carisma, forti dell’esperienza acquisita con il Las Rozas, in Spagna, ma anche Sara Zarantonello, Elena Tamiozzo, Francesca Maniero e Alice Sartori sono elementi di notevole spessore tecnico e proveranno a contribuire in maniera notevole alla causa delle azzurre.

La favorita per la vittoria, però, resta la Spagna, che ha prevalso nelle ultime quattro edizioni e che ha disputato le tre più recenti finali contro il Portogallo, pronto a giocarsi la carta del pubblico amico in quel di Mealhada. L’Inghilterra, la Svizzera, la Germania e la Francia, infine, dovrebbero contendersi il podio, cercando di intrufolarsi nella lotta per il primato e di piazzare un colpaccio che assumerebbe fattezze davvero clamorose. Gli Europei 2018 di hockey su pista non saranno visibili in tv ma saranno trasmessi in diretta streaming su Cerh TV.

Di seguito, il calendario completo:

PROGRAMMA E ORARIO

Europei 2018 di hockey su pista femminile

Lunedì 8 ottobre

Ore 16.00: Svizzera-Italia

Ore 18.00: Spagna-Francia

Ore 21.00: Inghilterra-Portogallo

Martedì 9 ottobre

Ore 9.30: Spagna-Svizzera

Ore 17.00: Francia-Inghilterra

Ore 19.00: Italia-Spagna

Ore 21.00: Portogallo-Germania

Mercoledì 10 ottobre

Ore 9.30: Germania-Francia

Ore 17.00: Svizzera-Inghilterra

Ore 19.00: Italia-Germania

Ore 21.00: Francia-Portogallo

Giovedì 11 ottobre

Ore 9.30: Inghilterra-Italia

Ore 17.00: Germania-Svizzera

Ore 19.00: Inghilterra-Spagna

Ore 21.00: Portogallo-Italia

Venerdì 12 ottobre

Ore 17.00: Italia-Francia

Ore 19.00: Spagna-Germania

Ore 21.00: Svizzera-Portogallo

Sabato 13 ottobre

Ore 17.00: Francia-Svizzera

Ore 19.00: Germania-Inghilterra

Ore 21.00: Portogallo-Spagna













Foto: Facebook Giulia Galeassi