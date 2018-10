Volley femminile, Mondiali 2018: le dichiarazioni post partita. Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina

L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al sito federale queste le dichiarazioni dei protagonisti.

Il CT Davide Mazzanti pensa subito alle prossime partite: “Abbiamo chiuso un ciclo di tre partite che erano molto importanti per la classifica, soprattutto considerando la formula del torneo che prevede di portarsi dietro alla seconda fase tutte le vittorie e i punti del primo girone. Da domani ci aspettano delle sfide fondamentali per entrare tra le prime sei al Mondo, Turchia e Cina sono due delle nazionali che insieme a noi si giocheranno l’accesso alla terza fase. Le turche le conosciamo, avendole già affrontate diverse volte quest’anno. Sono una squadra che gioca bene ed è molto ordinata, come tutte le formazioni allenate da Guidetti“.

Prosegue il commissario tecnico: “Hanno una buonissima fase break, così come la battuta e il connubio muro-difesa. Noi dovremo essere bravi a togliere loro continuità nel cambio palla e sfruttare al meglio il nostro. Bisognerà stare sempre concentrati tutta la partita, perché le turche non mollano mai e infatti contro la Cina hanno faticato nella parti iniziali dei set, ma poi sono sempre tornate. Conosciamo il loro valore, ma siamo pronti ad affrontarle, dopo mesi di attesa c’è tanta voglia di giocare queste partite dove la posta in palio è altissima. Per quanto di riguarda la Cina, in questo Mondiale può contare su tutti i propri effettivi, rispetto alla nostra vittoria di Hong Kong nella Volleyball Nations League hanno aggiunto un centrale e giocano in modo leggermente diverso. In ricezione probabilmente soffrono qualcosa di più, ma hanno acquistato peso sia a muro che in attacco. A loro penseremo dopo la Turchia, sicuramente è un’altra squadra che accende l’Italia in maniera speciale e quindi sono curioso di affrontarla“.

Primo ingresso nella rassegna iridata per Serena Ortolani, che si dichiara soddisfatta: “Siamo contente di questa vittoria, il rischio era abbassare il nostro gioco al loro ritmo, ma invece escluso un po’ nel secondo set, abbiamo sempre tenuto saldamente in mano la partita. Sono felice oggi di aver dato il mio contributo, consentendo a qualche compagna di riposare in vista delle prossime importanti sfide. È bello far parte di questo gruppo che è giovane, ma ha ben chiaro il proprio obiettivo. Da domani inizierà la parte più difficile del Mondiale, siamo pronte e come nei giorni scorsi daremo il nostro meglio“.

Spazio oggi anche per Carlotta Cambi, che ha permesso ad Ofelia Malinov di rifiatare in palleggio: “Oggi è andato tutto bene, abbiamo fatto il nostro dovere, sapevamo che era una partita da chiudere 3-0 e ci siamo riuscite. Siamo scese in campo con una formazione diversa, provando altre soluzioni, penso sia un’arma importante perché il Mondiale è molto lungo e sono convinta che tutte noi potremo essere utili. Da domani iniziano le partite più difficili e portandosi dietro i risultati nel prossimo round sarà fondamentale ottenere il massimo. Conosciamo bene la Turchia, è una squadra che quest’anno ci ha messo in difficoltà diverse volte, penso che qui sarà tutta un’altra storia: vedremo chi metterà in difficoltà chi. Sono soddisfatta oggi di aver potuto dare il mio contributo, è sempre bello entrare e io cercherò di farmi trovare sempre pronta“.













