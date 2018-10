Hockey pista, A1 2018-2019: Bassano-Trissino in DIRETTA Streaming. Guarda la partita in tempo reale

La Serie A1 2018-2019 di hockey su pista in DIRETTA STREAMING su OA Sport e IRC Sport. La grande novità per la stagione che stasera, sabato 6 ottobre, si appresta ad avere inizio, consiste nella diretta di tutte le migliori partite del campionato di hockey su pista sulla nostra testata, che vi consentirà di godervi le immagini della Serie A1 in un’annata che si preannuncia ricca di emozioni. Si parte con il derby veneto tra Bassano e Trissino, che andrà in scena alle ore 20.45 e che segnerà l’esordio dell’hockey su pista in diretta su OA Sport. Da un lato c’è una compagine storica del campionato di Serie A1, che farà leva sul talento di Crespo per portare a casa i primi 3 punti contro un avversario che un anno fa, dopo una partenza a razzo, è scivolato indietro restando fuori dai playoff, ma che quest’anno potrà davvero provare a spiccare il volo grazie all’acquisto del portiere Català e dell’attaccante Xavi Rubio. Godetevi con noi, dunque, le emozioni del match tra Bassano e Trissino in tempo reale su OA Sport e IRC Sport. Buon divertimento!

