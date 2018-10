Hockey ghiaccio, Supercoppa italiana 2018: i Rittner Buam vincono al supplementare 5-4, Milano sconfitta ancora

Si è giocata stasera all’Agorà di Milano la Supercoppa italiana di hockey ghiaccio, rematch della passata stagione tra i vincitori della Serie A (i Rittner Buam) e quelli della Coppa Italia (Milano), che ha visto prevalere ancora una volta gli ospiti al supplementare con il risultato finale di 5-4.

La partita si sblocca a metà primo periodo con il gol del canadese Francis Verreault-Paul su assist di Tommaso Terzago (minuto 09:41) per il vantaggio di Milano. La reazione di Renon non tarda ad arrivare e produce un uno-due che ribalta il match prima dell’intervallo: Andreas Lutz su assist di Henrick Eriksson (12:30) e poi Olegs Sislannikovs (17:28) in powerplay portano avanti Ritten per 2-1 alla fine della prima frazione.

Dopo soli 3 minuti del secondo tempo Sislannikovs si ripete su assist di Simon Kostner, portando il parziale degli ultimi 10 minuti effettivi sul 3-0 in favore della sua squadra. Milano, però, non ha nessuna intenzione di mollare e, memore della partita dell’anno scorso, riesce a riportarsi in parità grazie alle marcature, a cavallo tra il 7′ e l’11’, di Guillaume Doucet (su assist di Stefan Ilic) e Simone Asinelli imbeccato dallo stesso Doucet. 3-3 quando manca un solo periodo regolamentare da giocare.

Nella terza frazione succede tutto nei primi 5 minuti: gli ospiti passano ancora in vantaggio con il gol di Eriksson, a cui risponde Terzago in situazione di powerplay. I restanti 15 minuti trascorrono con un nulla di fatto e la partita va al supplementare, che praticamente non si disputa, visto che bastano solamente 8 secondi a Daniel Tudin per andare a segno su assist di Lutz e regalare il quarto titolo a Renon. I Rittner ora raggiungo Bolzano al primo posto nel medagliere.

Foto: pagina FB Renon