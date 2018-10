Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: impresa di Bolzano che vince sul campo del Vienna

Magistrale vittoria (4-1) di Bolzano in casa del Vienna nella 15ma giornata del campionato austriaco di EBEL 2018-2019. Le Foxes portano a casa un risultato straordinario, superando nettamente gli austriaci nel loro fortino, dopo essere andate in svantaggio a 6′ dallo start. Nelle altre partite vincono anche il Graz e il Salisburgo, rendendo la classifica molto corta con 4 squadre in 5 punti: Vienna in testa, con +4 sul Graz e +5 su Salisburgo e Bolzano. La sconfitta del Klagenfurt consente, inoltre, alla squadra italiana di portare a 5 le lunghezze di vantaggio sulla quinta in graduatoria.

Dicevamo del forte avvio dei padroni di casa, subito in vantaggio con la rete del canadese Chris DeSousa su assist di Philippe Lakos. La reazione degli ospiti arriva allo scadere del primo periodo e porta la firma di Andrew Crescenzi, imbeccato dall’azzurro Marco Insam. La svolta, però, arriva al minuto 08:46 del secondo tempo, quando la formazione austriaca esce letteralmente dal campo subendo due gol nel giro di 8 secondi: prima dal finlandese Markus Nordlund in situazione di powerplay, servito da Brett Findlay, subito dopo da Mike Blunden, su passaggio vincente ancora di Findlay. Chiude i giochi la marcatura al 4′ spaccato dell’ultima frazione di Daniel Glira, lanciato, tanto per cambiare, da Findlay, al terzo assist di serata.

Vienna subisce la terza sconfitta di fila, a fronte delle 12 vittorie nelle prime 12 partite, mentre Bolzano raccoglie il sesto sigillo nelle ultime otto e vede avvicinarsi sempre di più i play-off della competizione (cliccare QUI per la classifica completa). Il prossimo appuntamento della compagine nostrana in EBEL sarà venerdì alle 19:45, quando la formazione italiana ospiterà all’Eiswelle gli austriaci del Linz.













Foto: Carola Semino