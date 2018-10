Biglietti Inter-Barcellona, Champions League 2019: come acquistare i tickets per il match clou di San Siro

Martedì 6 novembre alle ore 21.00 la “Scala del Calcio” sarà teatro del match clou di Champions League tra Inter e Barcellona, valida per il gruppo B. I nerazzurri vanno a caccia di una rivincita nella quarta giornata di incontri della massima competizione continentale per club.

La formazione di Luciano Spalletti, nettamente sconfitta al Camp Nou, dovrà mettere sul rettangolo verde meneghino tutte le proprie energie per centrare il bersaglio grosso. Gli ottimi risultati ottenuti in campionato possono confortare la compagine nerazzurra, avente in Mauro Icardi lo stoccatore principe. Il bomber argentino, cresciuto nelle giovanili del Barça, ha tanta voglia di mettersi in evidenza contro gli assi blaugrana. Tra le fila ospiti, non si sa ancora se Leo Messi sarà parte del confronto ma di sicuro Suarez, Coutinho, Dembelé ecc vorranno regalare spettacolo a San Siro.

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock