Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Valpusteria vola, Milano supera Fassa, bene anche Cortina, Vipiteno, Ritten, perde Asiago

Si è conclusa anche la dodicesima giornata della Alps League 2018-2019, torneo europeo di hockey ghiaccio che vede impegnate ben otto squadre italiane, tra le quali continua a brillare Valpusteria, a punteggio pieno e mai portata neanche al supplementare. Questa volta a farne le spese è la formazione austriaca del Klagenfurt II, battuta in casa propria 7-2 grazie alla doppietta di Max Oberrauch e ai gol di Raphael Andergassen, Armin Hofer, Simon Berger, Gregor Grossgasteiger e Markus Gander.

Passo falso a sorpresa di Asiago, il secondo di fila, che vede i connazionali allontanarsi in vetta e portarsi a +6. Gli italiani, infatti, sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Kitzbuhel per 4-3, al termine dell’overtime, con rigore decisivo del ceco Adam Havlik, dopo essere stati avanti per 3-0. Inutili le due reti di Marco Rosa. Vittoria per Vipiteno, che consolida l’ultima piazza valida per i playoff, sul Zeller Eisbaren per 7-6. Sugli scudi il canadese Kyle Just, autore di una splendida tripletta, con annesso il gol decisivo ad appena 37” dall’inizio del supplementare. Ritten supera il Feldkirch con il punteggio di 3-2: partita subito in discesa per i Buam grazie all’asse Henrik Eriksson-Simon Kostner, due volte in gol il primo su doppio assist del secondo, conclude i giochi la rete di Philipp Pechlaner.

Soffre Cortina che passa clamorosamente ai rigori sul campo del forte Lustenau, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Decisivo Riccardo Lacedelli dal dischetto, mentre le marcature sono state siglate da Francesco Adami e Tommaso Alvera. Il derby italiano Milano-Fassa se lo aggiudica la squadra di casa con il risultato di 4-3, maturato dopo l’incredibile avvio di Fassa, avanti 3-0 al 7′ del secondo periodo. A nulla è valsa la doppietta di Diego Iori per gli ospiti.

Per i risultati di tutte le partite clicca QUI.

Per la classifica dell’Alps League 2018-2019 clicca QUI.













Foto: Asiago Hockey Facebook