Highlights Udinese-Napoli 0-3, VIDEO, gol e azioni salienti della partita. Ruiz, Mertens e Rog in rete alla Dacia Arena

Il Napoli passa per 0-3 ad Udine e si riporta a -4 dalla Juventus in classifica. Alla Dacia Arena della cittadina friulana per i partenopei vanno in gol Ruiz nel primo tempo e Mertens (rigore) e Rog nella ripresa. Di seguito le immagini delle tre reti partenopee dell’anticipo della nona giornata di Serie A.

IL VANTAGGIO DI FABUAN RUIZ

IL RADDOPPIO DAL DISCHETTO DI MERTENS

IL TRIS DI ROG

Gooool di #Rog che mette in ghiaccio la partita e regala definitivamente i 3 punti al Napoli a 5 minuti dalla fine. Dispiace per #Guidolin..#ForzaNapoliSempre #UdineseNapoli pic.twitter.com/x1Fl3igDYo — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) October 20, 2018

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it