Calcio, Serie A 2018-2019: Udinese-Napoli 0-3. I partenopei dilagano nel finale e si portano a -4 dalla Juventus

Il Napoli passa per 0-3 ad Udine nella sfida della nona giornata, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e si porta a quattro punti dalla vetta della classifica della Serie A di calcio. Questa sera nella partita della Dacia Arena sono andati in gol Ruiz in apertura e Mertens (su rigore) e Rog nel finale di gara.

Nel primo tempo in avvio si infortuna Verdi ed Ancelotti al suo posto fa entrare Fabian Ruiz: al 14′ proprio il calciatore subentrato lascia partire dal vertice sinistri dell’area di rigore avversaria un bel destro a giro che si insacca sul palo lontano battendo l’incolpevole Scuffet.

Nella ripresa il Napoli deve aspettare il minuto 82 per chiudere la partita, quando l’arbitro accorda un rigore agli ospiti per fallo di mano di Opoku su conclusione di Callejon: sul dischetto va Mertens che segna spiazzando il portiere, calciando alla sinistra di Scuffet. All’86’ Rog, appena entrato sigla addirittura il terzo gol, con un bel destro dall’interno dell’area di rigore che brucia il portiere sul primo palo.













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it