Hockey pista, Serie A1 maschile: solo due partite disputate, vincono

Terza giornata spezzatino nella Serie A1 di hockey pista maschile, con appena due gare disputate nel sabato, mentre saranno ben tre quelle di martedì e altre due si giocheranno invece nella giornata di mercoledì.

Iniziamo allora il nostro mini-recap dal successo per 4-0 del GSH Trissino sul Vercelli. Ottima presentazione quella dei veneti, che si portano subito sul doppio vantaggio con le reti di Ferran Formatje e Diego Nicoletti. Con i piemontesi in difficoltà arrivano nella ripresa altri due gol di Formatje, che fissano il punteggio sul 4-0, regalando il terzo successo consecutivo e la vetta della classifica ai vicentini.

Nell’altra gara di giornata vince il Lenaro Breganze sul Bassano per 6-4. Dopo l’1-1 iniziale i veneti allungano sul 4-1, andando a segno con Eloi Mitjans, Stefano Del Santo e Samuele Miglia. I giallorossi non si danno però per vinti, e rimontano tutto il distacco, impattando sul 4-4, grazie a Diogo Baptista. Nel finale i padroni di casa mollano però la presa, e la doppietta di Gerard Teixido pone fine alla contesa sul 6-4.

Ecco l’elenco delle altre gare in programma:

CariSpezia Sarzana-Ubrocker Scandiano

TeamServiceCar Monza-Thiene

Valdagno-Lodi

Follonica-Sandrigo

Viareggo-Forte dei Marmi

Foto: pagina Facebook Hockey Forte dei Marmi