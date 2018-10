Highlights Milan-Genoa 2-1, il VIDEO e le azioni salienti della partita: decide Romagnoli con un gol d’antologia

Il Milan ha sconfitto il Genoa per 2-1 nel recupero della prima giornata della Serie A 2018-2019 che era stata rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi. Dopo il gol del vantaggio di Suso al 4′, gli ospiti trovavano il pareggio al 56′ grazie all’autogol di Romagnoli che poi al 91′ trovava una rete pazzesca che valeva la vittoria per i rossoneri e l’annesso quarto posto in classifica. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Milan-Genoa, tutti i gol e la sintesi della partita.

GOL DI SUSO (1-0):

AUTOGOL DI ROMAGNOLI (1-1):

⚽️🇮🇹|| GOOOOOOOL del Genoa 55' Romagnoli lo empata en un rebote que termina en gol.#Milan 1 – 1 #Genoa.#SerieA pic.twitter.com/Loo2WNIcMc — Los Villamelones (@Villamelones_) October 31, 2018

GOL DI ROMAGNOLI (2-1):

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-GENOA 2-1













Foto: Salvatore Izzo