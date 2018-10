Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: Sassari a valanga sul Falco Vulcano, terzo successo nel girone per la Dinamo

Terzo successo in FIBA Europe Cup per Sassari. La Dinamo, nel girone H, supera senza problemi il Falco Vulcano con il punteggio di 104-69. Gli uomini di coach Vincenzo Esposito non incontrano, in sostanza, alcuna fatica nel superare la formazione ungherese, risultata sia corta nelle rotazioni (a sette) che dipendente da due giocatori: Evan Bruinsma e l’ex Pesaro e Virtus Bologna Juvonte Reddic. Per Sassari, il miglior realizzatore è Achille Polonara con 17 punti; i 23’34” di Jaime Smith sono il massimo tempo di permanenza di un giocatore sardo in campo.

La partita vive di un primo tentativo di fuga dei padroni di casa (13-5) propiziato dalla batteria degli americani e subito rintuzzato dai canestri di Bruinsma e Reddic. Chiuso il primo quarto sul 21-19, Sassari tenta ancora di allungare con Polonara e Petteway, ma viene ripresa un’altra volta. A quel punto entrano in scena Jaime Smith e Bamforth, che sfruttano gli ultimi sei minuti del secondo periodo per dare una decisa sterzata all’incontro, che all’intervallo fa registrare il 43-31 degli uomini di coach Esposito.

In campo ci ritorna una sola squadra, ed è quella sarda: un vero protagonista del parziale decisivo non c’è, perché tutti, da Polonara a Smith, da Cooley a Pierre per arrivare a Stefano Gentile, mettono il loro mattoncino quando si tratta di oltrepassare le venti lunghezze di vantaggio (56-35). La partita diventa di ordinaria amministrazione, mentre il distacco inizia a raggiungere dimensioni esorbitanti: una tripla di Jaime Smith vale il +30 (85-55) a metà ultimo quarto, un libero di Ousmane Diop certifica il +40 (102-62) a 1’52” dalla fine. Finisce 104-69, e per la Dinamo è il terzo centro europeo su tre.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-FALCO VULCANO SZOMBATHELY 104-69 (21-19, 43-31, 71-48)

SASSARI – Smith 14, Bamforth 12, Petteway 11, Devecchi 2, Parodi 8, Magro 4, Pierre 5, Gentile 4, Thomas 9, Polonara 17, Diop 12, Cooley 6. All. Esposito

FALCO VULCANO – Reddic 18, Kucsora ne, Biro 9, Varadi, Curry 2, Hodi ne, Toth 6, Kormendi ne, Norfleet 10, Bruinsma 24. All. Konakov













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo