Gran Piemonte 2018: Sonny Colbrelli trionfa in volata. Battuti Florian Senechal e Davide Ballerini

Sonny Colbrelli rispetta il pronostico e sotta una pioggia battente va a conquistare la 102a edizione del Gran Piemonte. Il 28enne della Bahrain Merida si è imposto nettamente in una volata di gruppo, battendo il francese Florian Sénéchal e Davide Ballerini, al termine di una corsa molto movimentata.

Subito dopo il via parte la fuga di giornata con quattro corridori: Joey Rosskopf (BMC), Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step Floors), Matteo Sobrero (Dimension Data) e Filippo Ganna (UAE Team Emirates). A circa 80 km dalla conclusione si muove la Lotto Soudal che prova un’azione con addirittura cinque uomini, il gruppo però reagisce prontamente e va a riprendere tutti gli attaccanti. Da qui in poi inizia una fase con continui attacchi, ma nessuno riesce a fare la differenza. Negli ultimi 50 km ci provano in successione Andry Grivko (Astana), Julien Vermote (Dimension Data) e Jens Keukeleire (Lotto Soudal), ma anche loro si devono arrendere al rientro del gruppo.

Il grande lavoro costringe la Bahrain Merida a lanciare lungo Sonny Colbrelli, che riesce però con una straordinaria potenza a diventare irraggiungibile per tutti. Vittoria davvero netto per il lombardo, che batte Florian Sénéchal (Quick-Step Floors) e Davide Ballerini (Androni Giocattoli – Sidermec). Altri quattro italiani nella top 10: Riccardo Minali (Astana) sesto, Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec) settimo, Andrea Guardini (Bardiani – CSF) ottavo, e Simone Velasco (Wilier Triestina – Selle Italia) decimo.

Foto: Valerio Origo