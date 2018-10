Ciclismo, Giro di Turchia 2018: ancora un successo per Bennett, completano il podio Richeze e Degenkolb

È lui il più forte tra i velocisti al Giro di Turchia 2018, Sam Bennett ha vinto praticamente ogni volata. Nella prima tappa è arrivato secondo sorpreso dall’azione di Maxi Richeze, ieri e oggi doppia vittoria senza lasciare scampo agli avversari. Stavolta i primi battuti sono stati lo stesso Richeze e il tedesco John Degenkolb. Il corridore della Bora-hansgrohe allunga in classifica generale portando il suo vantaggio a 12” su Richeze e 22” su Degenkolb e Jempy Drucker.

La fuga di giornata parte subito e vede al comando 7 corridori: Mads Würtz Schmidt, Fernando Barcelo, Benat Txoperena, Aldemar Reyes, Kenneth Van Rooy, Muhammed Atalay e Ferit Samlı. Il gruppo controlla senza problemi e tiene i fuggitivi ad un massimo di 3′. La tappa è molto movimentata e tante squadre cercano di sfruttare l’altimetria per staccare i velocisti puri e innescare una volata a ranghi ridotti, in particolare la UAE Emirates per Diego Ulissi e l’Astana, che riescono a staccare molti sprinter, tra cui proprio Bennett, il quale rientra con l’aiuto del compagno di team Lukas Postlberger.

A una decina di chilometri dal termini parte Ulissi, sfruttando un forcing della Katusha. Alla ruota del livornese si lanciano subito Nicolas Roche e Alexey Lutsenko, ma i tre non riescono a fare il vuoto e il gruppo recupera grazie alla spinta dei Quick-Step che lancia la volata per Richeze, superato però da Bennett negli ultimi 250 metri. Domani spazio agli scalatori nella quarta tappa con arrivo a Selçuk, decisiva per le sorti della classifica generale.

Ordine di arrivo 3a tappa Giro di Turchia 2018

1 Sam Bennett 3h16’27”

2 Maxi Richeze a 0”

3 John Degenkolb a 0”

Classifica generale Giro di Turchia 2018

1 Sam Bennett 10h09’52”

2 Maxi Richeze a 12”

3 Jempy Drucker a 22”

3 John Degenkolb a 22”

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Alpozzi