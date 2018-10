Golf, PGA Tour 2019: diversi big della scena americana sul percorso dello Shriners Hospitals for Children Open

Il PGA Tour, dopo aver fatto tappa nel Mississippi, si sposta a Las Vegas, dove si svolgerà lo Shriners Hospitals for Children Open. Nel 1996, quando si chiamava Las Vegas Invitational, questo torneo è stato il primo vinto da Tiger Woods, nel 1996. Altri nomi di grande rilievo presenti nell’albo d’oro sono quelli di Greg Norman (1986), Davis Love III (1993) e Jim Furyk (tre volte).

Lo scorso anno questo torneo è stato vinto da Patrick Cantlay al playoff sul tedesco Alex Cejka e sul sudcoreano Whee Kim. Il ventiseienne californiano torna a Las Vegas per difendere il titolo, ma dovrà resistere all’assalto di un certo numero di big d’America giunti per prendersi lo scettro. Qualche nome: Aaron Wise, alla prima uscita da Rookie of the Year del PGA Tour, Cameron Champ, vincitore a Jackson la scorsa settimana, Bryson DeChambeau, Hunter Mahan, Jason Dufner, Jordan Spieth, Kevin Tway, Matt Kuchar, Rickie Fowler, Webb Simpson. L’uomo da battere, però, sarà con ogni probabilità Tony Finau, proveniente da un WGC-HSBC Champions in cui si è divorato la vittoria al playoff contro Xander Schauffele. Sono presenti anche due dei citati ex vincitori di questo torneo, Love III e Furyk.

Non mancherà la presenza non americana: ci saranno i due contendenti delle buche di spareggio dello scorso anno, ossia Cejka e Kim, ma anche altri ottimi giocatori. Su tutti, spicca il nordirlandese Graeme McDowell, ma non va dimenticato il sudafricano Rory Sabbatini.













