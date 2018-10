Golf, PGA Tour 2019: classifica rivoluzionata dal terzo round. Brooks Koepka guida la CJ Cup @ Nine Bridges

La tappa settimanale del PGA Tour entra nel vivo della sua fase decisiva. La CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari) è giunta al termine di un terzo round che ha letteralmente rivoluzionato i piani alti della leaderboard.

Sul percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) Brooks Koepka si prende la vetta con margine approfittando di una giornata no di coloro che occupavano le posizioni nobili della classifica. L’americano, grazie ad un giro da -5, sale a -13 (203 colpi), e può vantare ben 4 colpi di vantaggio sui suoi più immediati inseguitori. Al secondo posto con -9 troviamo l’inglese Ian Poulter e lo statunitense Scott Piercy.

Fuori dal podio momentaneo, con il punteggio di -8 seguono l’iberico Rafa Cabrera Bello, l’australiano Cameron Smith, gli statunitensi James Lovemark, Pat Perez, Gary Woodland e Chez Reavie. Chiudono infine la top ten l’australiano Jason Day, gli americani Ryan Armour e Ted Potter Jr.

Grande occasione dunque per Koepka, che domenica potrà cercare di amministrare 4 colpi di vantaggio per aggiudicarsi la tappa asiatica del PGA Tour.

