Golf, PGA Tour 2019: Cameron Champ è il vincitore del Sanderson Farms Championship

Cameron Champ si iscrive all’albo d’oro dei vincitori del Sanderson Farms Championship. Sul par 72 di Jackson, nel Mississippi, il golfista californiano ha concluso la propria prova con un quarto giro da 68 colpi e un complessivo -21, superando il canadese Corey Conners (-17 e anch’egli autore di un 68 nelle ultime 18 buche) e la coppia formata dal messicano Carlos Ortiz, autore di una grande rimonta con un -8 di giornata, e dall’americano Sam Burns, entrambi terzi a -5.

Gli uomini a stelle e strisce dominano tutta la prima parte della classifica, col quinto posto di Roberto Castro e Anders Albertson a -13. Condividono la settima posizione sette giocatori, di cui uno solo non è americano: lo scozzese Martin Laird. Gli altri collocati a -13 sono Adam Schenk, Seth Reeves, Denny McCarthy, Dylan Meyer, Shawn Stefani, D. J. Trahan.

In questo torneo, col quale Champ è balzato in sesta posizione nella classifica della FedEx Cup avendo guadagnato 300 punti, sono stati davvero pochi i nomi di primo livello presenti. Uno di questi è Hunter Mahan, che però non è riuscito a far valere esperienza e palmares, terminando al 61° posto in -2.













