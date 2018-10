Golf, PGA Tour 2019: Brooks Koepka non stecca. Sua la CJ Cup @ Nine Bridges!

Con un ultimo round convincente Brooks Koepka si aggiudica la CJ Cup @ Nine Bridges (montepremi 9,5 milioni di dollari). L’americano trionfa con lo score totale di -21 (267 colpi) dopo essersi congedato dal percorso par 72 del Golf Course Nine Bridges di Jeju Island (Corea del Sud) con una tornata da -8. Koepka tiene a bada il rientro degli avversari grazie a 8 birdie, un eagle e soltanto 2 bogey, aggiudicandosi dunque la kermesse asiatica del PGA Tour.

Seconda piazza per un ottimo Gary Woodland. Lo statunitense chiude con il punteggio di -17 e due colpi meglio del connazionale Ryan Palmer e dello spagnolo Rafa Cabrera Bello.

-12 e quinta posizione per l’australiano Jason Day e per l’americano Scott Piercy, che precedono di una lunghezza l’aussie Cameron Smithe lo statunitense Chez Reavie. Chiudono infine la top ten con lo score di -10 il canadese Adam Hadwin, l’americano J.J. Spaun e l’australiano Adam Scott

Per Koepka, 28enne di West Palm Beach (Florida, Stati Uniti), quello colto a Jeju Island è il 12° titolo in carriera da professionista ed il 5° nel circuito PGA. Koepka mette così la ciliegina sulla torta ad un 2018 da sogno dopo le vittorie di U.S. Open e PGA Championship.

Foto: Shutterstock