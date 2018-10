Golf, PGA Tour 2018: dramma Snedeker, crolla nell’ultimo giro e cede la vittoria a Kevin Tway nel playoff a tre

Finale clamoroso al Safeway Open 2018: Brandt Snedeker incappa in una pessima giornata, si fa raggiungere a -14 da Ryan Moore e Kevin Tway all’ultima buca, facendosi eliminare alla prima dello spareggio a tre dopo aver dominato per praticamente tutto il torneo. Dopo un’emozionante serie che ha visto Moore e Tway sfidarsi senza esclusione di colpi, il playoff ha alla fine visto vittorioso alla terza il secondo, che ha così conquistato la sua prima vittoria sul PGA Tour.

Si classifica al quarto posto un quintetto composto da Luke List, Troy Merritt, Sam Ryder, Aaron Baddeley (Australia) e Sungjae Im (Corea del Sud), tutti a -13 complessivamente. Particolarmente importante è la prova di List, capace di rimontare 11 posizioni col suo -5 di giornata, che pareggia quello di Moore quale migliore sulle 18 buche (non contando quelle giocate nel playoff dal nativo di Tacoma). La nona posizione se lo prende J. B. Holmes, mentre resta un po’ più indietro Phil Mickelson, che ha chiuso in diciassettesima piazza a -8 (pari con il par in questo giro).











