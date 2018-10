Golf, PGA Tour 2018: Brandt Snedeker in fuga nel Safeway Open! Dominio USA nelle prime posizioni

Brandt Snedeker vola al comando del Safeway Open, primo torneo del circuito del PGA Tour 2019, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silverado Resort and Spa North a Napa, in California. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7) e ha spiccato il volo, recuperando 3 posizioni ed ergendosi in vetta alla leaderboard con 13 colpi sotto il par.

Snedeker dispone di ben 3 lunghezze di vantaggio su un trio formato dai connazionali Ryan Moore, Michael Thompson e Phil Mickelson, tutti a pari merito a quota -10. Thompson, in particolare, ha emulato la prestazione monstre di Snedeker, recuperando ben 29 posizioni fino al secondo posto parziale, mentre Moore con un giro in 67 colpi è entrato in corsa per la vittoria finale al giro di boa del torneo.

A Mickelson, invece, è bastato un giro in 69 colpi per tenersi a contatto con le prime posizioni. Per trovare i primi giocatori non statunitensi bisogna scendere al quinto posto, dove stazionano l’austriaco Sepp Straka e il sudcoreano Sungjae Im, a pari merito con lo statunitense Kevin Tway a quota -9. Fuori dai giochi, infine, lo statunitense Kelly Kraft, l’indiano Anirban Lahiri e lo scozzese Russell Knox, che non hanno superato il taglio e sono costretti ad abbandonare Napa a metà gara.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: David W. Leindecker / Shutterstock.com