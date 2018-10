Golf, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: strepitosa Alessia Nobilio! L’azzurra conquista l’argento al playoff di spareggio

Prestazione eccezionale di Alessia Nobilio, che conquista la medaglia d’argento nel golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La 17enne azzurra riesce a salire sul secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta fino all’ultima buca, grazie alla vittoria nel playoff di spareggio. Una prova davvero di grande carattere per la nostra portacolori, che dopo aver iniziato male questa ultima giornata, ha saputo reagire nel migliore dei modi e tirare fuori il suo talento nel momento chiave.

Nobilio si trovava in testa dopo due round insieme all’australiana Grace Kim. Nel terzo round l’azzurra ha però sofferto con due doppi bogey alla 9 e alla 15, ma grazie ad un birdie nell’ultima buca è riuscita ad agguantare la seconda posizione con 214 punti a pari dell’austriaca Emma Spitz e della filippina Yuka Saso. Kim nel frattempo si è assicurata invece l’oro con 211 punti. Si è andati così al playoff di spareggio per le medaglie con Nobilio che ha portato a casa l’argento grazie ad un brillante -2, bronzo invece per Spitz, mentre è restata giù dal podio Saso.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina fb