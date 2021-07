Golf: Italia in evidenza con un argento e un bronzo agli European Team Championship

L’Italia conquista un secondo e un terzo posto all’interno delle manifestazioni legate agli European Team Championship che si sono svolti in vari luoghi d’Europa, ma tutti lungo una stessa settimana, quella appena trascorsa e che si pone, a livello professionistico, come anticipo dell’Open Championship.

Agli European Boys’ Team Championship in Danimarca (Furesø Golfklub di Birkerød), Elia Dallanegra, Pietro Guido Fenoglio, Marco Florioli, Sebastiano Frau, Flavio Michetti e Alessandro Nardini sono arrivati secondi. Nella formula, comune a tutti i tornei, con qualificazione su 36 buche e successivo girone di match play, è arrivata la finale persa contro la Germania per 4.5-2.5.

Per quel che riguarda gli European Ladies’ Team Championship in Irlanda del Nord (Royal County Down di Newcastle), Emilie Alba Paltrinieri, Clara Manzalini, Carolina Melgrati, Benedetta Moresco, Alessia Nobilio e Anna Zanusso (alcune delle quali già viste in importanti manifestazioni ad alto livello) si sono classificate terze. Fatale la sconfitta in semifinale con la Svezia, riscattata dalla vittoria nella finalina con la Scozia per 6-1.

Seste invece le azzurre degli European Girls’ Team Championship in Portogallo (Montado Golf Resort di Palmela): Giulia Bellini, Charlotte Cattaneo, Francesca Fiorellini, Matilde Innocenti Angelini, Lorena Rossettin e Marta Spiazzi hanno fatto parte del team tricolore che ha perso la sfida per la quinta posizione con la Repubblica Ceca (3-2).

Noni, nonché primi del Flight B, gli italiani degli European Amateur Team Championship in Spagna (Girona, PGA Catalunya); in questo caso la formazione azzurra è composta da Pietro Bovari, Riccardo Bregoli, Gregorio De Leo, Filippo Celli, Giovanni Manzoni e Davide Buchi.

Foto: Federazione Italiana Golf