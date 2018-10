Golf, Olimpiadi Giovanili 2018: un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball

Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ben nove birdie e due eagle, uno dei quali è una buca in uno al par 3 della 9.

Al secondo posto, distanziati di tre colpi, ci sono i thailandesi Atthaya Thitikul e Vanchai Luangnitikul, mentre la terza posizione, a -8, è occupata dagli Stati Uniti (Lucy Li e Akshay Bhatia) e dalla Svizzera (Elena Moosmann e Nicola Gerhardsen), mentre quinta è l’Irlanda (Lauren Crowley Walsh e David Kitt).

Domani si proseguirà con la formula del foursome, che a differenza del fourball prevede che un'unica palla venga giocata dai due golfisti impegnati.













Credits: Facebook Alessia Nobilio