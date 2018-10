Golf, Olimpiadi Giovanili 2018: dopo il primo giro Alessia Nobilio e Andrea Romano sono al comando

Buone, anzi ottime, notizie dal primo giro dei tornei maschile e femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Tra le ragazze, al comando c’è Alessia Nobilio, unica giocatrice ad aver girato sotto il par 70 dell’Hurlingham Club della capitale argentina: il suo -2 è frutto di tre birdie (di cui due nelle prime due buche) e un bogey. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Andrea Romano fa parte del quartetto di testa a 69 colpi, dopo aver infilato il birdie alla 18 che gli è valso la discesa sotto il par.

Al maschile, Romano è in compagnia del thailandese Vanchai Luangnitikul, dell’americano Akshay Bhatia dell’australiano Karl Vilips. Tutti gli altri inseguitori sono indietro almeno di due colpi, a cominciare dal britannico Joe Pagdin, dallo svizzero Nicola Gerhardsen, dal filippino Carl Jano Corpus e dal ceco Vaclav Tichy, tutti appaiati al sesto posto a +1. Ha accarezzato la testa fino a tre buche dalla fine il francese Thomas Boulanger, che ha però infilato un bogey e un doppio bogey alla 17 e alla 18, finendo nel gruppo in nona posizione.

Per quanto riguarda il femminile, invece, la Nobilio ha le sue prime inseguitrici a tre colpi di distanza: sono la filippina Yuka Saso, la messicana Maria Fernanda Martinez Almeida, la norvegese Emilie Oeveraas, l’australiana Si Un Kim, la rappresentante di Taipei Hoyu An. A +2, in settima posizione, c’è l’austriaca Emma Spitz, seguita di un colpo dall’argentina Ela Anacona e dalla tedesca Paula Kiriner. Chiude la top ten l’indonesiana Ribka Vania.

Ricordiamo che i due tornei si giocano sulla distanza dei tre giri, invece dei quattro che siamo tutti abituati a vedere nei tornei professionistici, e che pertanto le medaglie verranno assegnate giovedì.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Sito ufficiale YOG Buenos Aires