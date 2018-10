Golf, LPGA Tour: la sudcoreana Jin Young Ko rookie dell’anno sul tour americano femminile

La sudcoreana Jin Young Ko è stata nominata rookie of the year sul circuito LPGA, la controparte femminile del PGA Tour negli Stati Uniti.

23 anni, di Seul, questa giocatrice ha vissuto quest’anno la sua prima vera stagione da professionista sul tour americano, anche se già dal 2015 al 2017 aveva ottenuto risultati di valore, tra cui il secondo posto al Women’s British Open a Turnberry. L’annata le ha portato in dote i successi al KEB-Hana Bank Championship alla fine del 2017 e all’ISPS Handa Australian Women’s Open nello scorso febbraio. Questi risultati, uniti a una grande costanza di rendimento contrassegnata da undici piazzamenti nella top 10 quest’anno, le hanno assicurato il riconoscimento con quattro settimane di anticipo sulla fine effettiva della stagione. I suoi guadagni dell’anno ammontano ad appena più di un milione di dollari; la Ko, inoltre, è la dodicesima sudcoreana a ricevere tale onore, nonché la quarta di seguito.

Interpellata in merito, la Ko ha così commentato: “Sono davvero onorata e ancora non riesco a crederci. La felicità è tanta ma questo è un punto di partenza e non certo di arrivo”













