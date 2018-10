Golf, European Tour 2018: l’Andalucia Valderrama Masters finirà domani mattina per pioggia. Davanti Garcia seguito da Westwood

Non c’è pace per l’Andalucia Valderrama Masters: nel torneo organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia continua a regnare sovrana l’acqua piovana, che alle ore 13:49 ha interrotto a metà l’ultimo giro di tutti i golfisti impegnati, che dovranno perciò tornare sul par 71 di Sotogrande domani mattina dalle ore 9:10. Si tratta della seconda anomalia di questo torneo, dopo che la prima si è materializzata nella necessità di concludere tutto in tre giri invece dei canonici quattro .

Al momento dell’interruzione, stava conducendo le operazioni il padrone di casa, appunto Garcia, leader con un complessivo -10 dopo le prime sette buche odierne (in cui era pari con il par), seguito da Lee Westwood, autore di una furiosa rimonta con quattro birdie nelle prime otto buche e -7 totale. Riprenderanno dal terzo posto l’altro iberico Gonzalo Fdez-Castaño e l’irlandese Shane Lowry, entrambi bloccati sul -6 generale all’ottava buca. Quinto posto per il finlandese Mikko Kohronen, che è a -5 con metà percorso da compiere, mentre al sesto posto (-4) si trova un variegato gruppo comprendente golfisti già molto avanti (come l’irlandese Gavin Moynihan e il tedesco Maximilian Kieffer) e altri più indietro (l’inglese ex leader Andrew Chesters e lo scozzese Marc Warren, nonché lo spagnolo Alvaro Quiros e l’altro inglese Matthew Nixon).

In tutte queste difficoltà sono coinvolti anche i due italiani rimasti: Edoardo Molinari stava girando pari con il par, confermando il +1 complessivo, quando è stato costretto a rinviare a domani il completamento delle ultime tre buche. Si è fermato invece alla 12 Nino Bertasio, incappato in una giornata no e a +6 al momento dello stop.













