Golf, European Tour 2018: l’Alfred Dunhill Links Championship va a Lucas Bjerregaard, quinto Andrea Pavan

Va al danese Lucas Bjerregaard l’Alfred Dunhill Links Championship dell’European Tour di golf: il giocatore europeo si è imposto con un ultimo giro in 67 per un complessivo 273 (-15). In Scozia hanno chiuso alla piazza d’onore gli inglesi Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, con il primo che veniva da due vittorie consecutive ed ha buttato il tris dissipando un vantaggio di cinque colpi nelle ultime buche del tracciato: per entrambi totale di 274 (-14).

Quarto il finlandese Tapio Pulkkanen con 276 (-12) a tre colpi dalla vetta, quinto il nostro Andrea Pavan, con uno score complessivo di 278 (-10) ed un ultimo giro in linea con il par (72). Assieme all’azzurro il cinese Haotong Li, mentre settimi con 279 (-9) sono giunti gli statunitensi Tony Finau e Brooks Koepka.

Altri due azzurri hanno superato il taglio ed hanno preso parte all’ultimo giro: Edoardo Molinari, 24° con 282 (-6 complessivo, ultimo giro in 75), e Renato Paratore, 32° con 284 (-4 complessivo, ultimo giro in 71).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mai Groves Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it