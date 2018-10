Golf, European Tour 2018: il maltempo condiziona ancora l’Andalucia Valderrama Masters, secondo giro in alto mare

Non è propriamente un momento felice per l’Andalucia Valderrama Masters, che finisce la sua seconda giornata ancora peggio di com’era terminata la prima: sebbene si sia riusciti a concludere il primo giro, la situazione del secondo è a dir poco disastrosa, dal momento che è stato sospeso con pochissimi golfisti in grado di superare le 9 buche giocate in data odierna e tantissimi, tra cui tre dei quattro italiani impegnati, che devono ancora prendere il via di tale giro.

Alla conclusione del primo giro, si è mantenuta la posizione di testa dell’inglese Andrew Chesters, che aveva terminato il percorso con 66 colpi nella giornata di ieri. Allo stesso modo, secondo è risultato essere il francese Gregory Bourdy in coppia con lo scozzese Marc Warren, a -4, mentre il padrone di casa, l’iberico Sergio Garcia, si è trovato quarto a -3 assieme ai connazionali Alvaro Quiros e Gonzalo Fdez Castano, all’australiano Jason Scrivener e al gallese Oliver Farr.

Per quanto riguarda gli italiani, il solo Edoardo Molinari ha potuto iniziare il secondo giro, venendo fermato dopo sette buche (per la cronaca, era a +2 con un birdie e tre bogey). Il fratello di Francesco si trovava in quarantesima posizione a +1, mentre a Nino Bertasio è toccata la palma di miglior italiano con -1, che gli è valso la sedicesima piazza. Indietro Renato Paratore e Matteo Manassero, l’uno al 92° posto a +4, l’altro al 104° posto a +5.













