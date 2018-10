Golf, European Tour 2018: Eddie Pepperell vince il British Masters. Indietro Francesco Molinari

Si è chiuso pochi minuti fa lo Sky Sports British Masters sul par 72 del Walton Heath Golf Club. Dopo aver guidato per quasi tutto il torneo, Eddie Pepperell risulta profeta in patria con pieno merito: un ultimo giro pari con il par gli consegna un complessivo -9 e il secondo torneo in stagione, che già aveva sfiorato tre settimane fa col secondo posto al Portugal Masters.

Al secondo posto si classifica, con -7, lo svedese Alexander Bjork, che fino all’ultima buca ha la possibilità di vincere, ma incappa in un bogey alla 18 e si deve accontentare della piazza d’onore. La terza piazza è appannaggio dell’australiano Lucas Herbert e dell’inglese Jordan Smith, entrambi a -6. Quinti a -5 gli inglesi Sam Horsfield e Tom Lewis assieme all’americano Julian Suri, mentre ottavo a -3 c’è il campione olimpico Justin Rose. Nel gruppo in nona posizione ci sono il danese Lucas Bjerregaard e l’inglese Tommy Fleetwood.

Sono al sedicesimo posto a -1 i primi due italiani, Edoardo Molinari ed Andrea Pavan: per l’uno c’è un -2 che gli consente di recuperare in certa maniera, mentre per l’altro il +3 certifica la sua uscita dalla lotta per le posizioni di vertice. Pari con il par è Matteo Manassero, che fa -4 nell’odierna giornata e finisce 22°. Ben più indietro Francesco Molinari, mai veramente in luce in questo torneo: per lui c’è la cinquantaseiesima posizione a +5.













