Golf, European Tour 2018: Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri, ok Manassero, Pavan e i due Molinari

Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese Julien Guerrier (-3 odierno, ma deve fare altre tre buche domani mattina).

Solo al quarto posto c’è l’inglese Jordan Smith a -4, mentre a -3 si trovano il danese Lucas Bjerregaard (-5 di giornata, miglior giro), gli inglesi Ross Fisher, Sam Horsfield e Andy Sullivan, l’americano Julian Suri. Più indietro, nel gruppo a quota -2 in decima posizione e che è formato da sette giocatori, c’è Matthew Fitzpatrick.

Il terzo dei leader di ieri, Tommy Fleetwood, è precipitato con un +5 di giornata che lo colloca complessivamente pari con il par. Occupa la stessa posizione di Matteo Manassero, che però è al secondo giro consecutivo a quota 0. Resta invece a +1 Andrea Pavan, che è ora trentunesimo, mentre per Francesco ed Edoardo Molinari c’è il 42° posto (pari con il par Edoardo, +1 Francesco). Anche se non sono pochissimi i golfisti che devono ancora chiudere il giro, per i quattro italiani sopracitati dovrebbe essere assicurato il superamento del taglio. Chi, invece, è al 100% fuori dai giochi è Renato Paratore, che con un +6 di giornata ha firmato la propria condanna. Si è ritirato senza concludere il secondo giro Nino Bertasio, che era comunque già molto indietro.













