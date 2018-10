Golf, European Tour 2018: Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship, Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi

Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura.

Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare il danese Lucas Bjerregaard, a sua volta autore di un gran giro con 7 colpi sotto il par, che lo ha proiettato in vetta al giro di boa. Per Pavan si tratta dell’ennesima conferma di un momento di forma strepitoso, che lo ha condotto ormai nei piani alti del circuito dell’European Tour, fino a regalargli anche la gioia della vittoria nel Real Czech Masters.

Ad inseguire la coppia di testa c’è un trio decisamente agguerrito e pronto a prendersi la scena in Scozia: si tratta dell’inglese Tyrrell Hatton, reduce dal trionfo nella Ryder Cup 2018 con il team Europa, dell’austriaco Matthias Schwab e del sudafricano Marcus Fraser, che occupano il terzo gradino del podio a quota -8. In sesta posizione, invece, c’è spazio per il finlandese Mikko Ilonen e per l’inglese Ashley Chesters, entrambi capaci di spiccare il volo con tornate sensazionali sul circuito scozzese e di entrare a pieno titolo nella contesa per la vittoria con 7 colpi totali sotto il par. Un altro eroe della Ryder sul Le Golf National, l’inglese Tommy Fleetwood, è attualmente ottavo con 6 colpi sotto il par, in compagnia di Ryan Fox, Peter Karmis e Lee Slattery.

A ridosso della top ten, però, ci sono altri due italiani. Edoardo Molinari, in particolare, è 12° a quota -5 e può legittimamente ambire ad una posizione di prestigio, al pari di Renato Paratore, che ha concluso il secondo round a quota -4 ed ora è 18° con 4 colpi sotto il par. L’exploit azzurro, però, necessita di essere concretizzato negli ultimi due round. Intanto Pavan e il resto della pattuglia italiana fanno davvero sognare.













Foto: Mai Groves / Shutterstock.com