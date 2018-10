Golf, European Tour 2018: allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando, indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani

Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. In particolare, Pepperell è stato in grado di infilare una buca in uno sul par 3 della 9.

Quarta posizione a -4 per diversi giocatori: lo svedese Joakim Lagergren, l’americano David Lipsky, il francese Mike Lorenzo-Vera, l’inglese Richard McEvoy e l’altro francese Alexander Levy, che però deve ancora finire la diciottesima buca perché il gioco è stato sospeso per l’oscurità. Nona posizione, a -3, per un ancor maggiore numero di golfisti, tra cui si annoverano Matthew Fitzpatrick ed Andy Sullivan.

Venendo al capitolo italiani, i soli a terminare in par sono Matteo Manassero e Andrea Pavan, mentre Francesco Molinari, al rientro dopo la Ryder Cup (girava, peraltro, con il suo compagno d’imprese francesi Fleetwood), rimane a +1, che poi è lo stesso destino di Padraig Harrington. L’altro Molinari, Edoardo, e Renato Paratore sono invece a +2, al pari di diversi giocatori di livello (Bjerregaard, Jaidee, Kieffer e Rose). La peggior giornata tocca però in sorte a Nino Bertasio, che chiude a +6 ed è pertanto al 126° e ultimo posto.













