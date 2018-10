Golf, European Tour 2018: al British Masters gran terzo giro di Andrea Pavan che è sesto, Pepperell consolida il comando

Finalmente, al British Masters 2018, le condizioni meteorologiche hanno reso possibile la conclusione integrale di un giro, in questo caso il terzo. Al comando resta l’inglese Eddie Pepperell, che consolida la propria leadership girando in 71 colpi e trovandosi così a quota -9 complessivamente. Già vincitore del Qatar Masters, Pepperell sta cercando di rifarsi del secondo posto del Portugal Masters ottenuto poco prima della Ryder Cup.

A tre colpi di distanza da Pepperell si pongono quattro uomini: lo svedese Alexander Bjork, il francese Julien Guerrier, l’inglese Jordan Smith e l’americano Julian Suri. Il miglior giro di giornata, però, lo fa segnare Andrea Pavan, che con un -5 senz’alcun bogey (unico a riuscirci oggi) vola a -4 e si piazza in sesta posizione assieme all’inglese Matt Wallace, che ha invece girato in +1. Ottava posizione a -3, invece, per il danese Lucas Bjerregaard, l’inglese Matthew Fitzpatrick, il sudafricano Trevor Immelman, il francese Adrian Saddier.

Per quanto riguarda gli altri italiani rimasti in gara, Edoardo Molinari ha chiuso il giro in -1, risultando 34° a +1 nel totale. Scivola di parecchio Matteo Manassero, che con un +4 si ritrova al 53° posto. Capita di peggio a Francesco Molinari: il vincitore dell’Open Championship, partito dalla buca 10, incappa in un triplo bogey alla 8 (che per lui era la penultima) ed è così 60° a +5. Il nostro non è l’unico big in difficoltà: a +2 ci sono Harrington e Lowry, a +5 Larrazabal, a +6 Gallacher, Fraser e Rumford.













