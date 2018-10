Golf, Alfred Dunhill Links Championship 2018: Andrea Pavan ed Edoardo Molinari nei primi 10, in testa Tyrrell Hatton

Si è girato oggi sui tre percorsi dell’Alfred Dunhill Links Championship 2018 per il terzo giro di questo che è tra i più acclamati tornei del tour europeo. Al comando c’è un reduce della Ryder Cup risultata vittoriosa per l’Europa: è Tyrrell Hatton. L’inglese, già nono nella Race to Dubai e alla caccia del primo successo di qua dall’oceano nel 2018, ha concluso il terzo giro con un complessivo -14 (e -6 di giornata a St. Andrews).

L’inglese è seguito dall’australiano Marcus Fraser, che col -6 di oggi a Kingsbarns si è tenuto a un colpo di distanza da Hatton. Il terzo posto è appannaggio dell’inglese Tommy Fleetwood e dello scozzese Stephen Gallacher, entrambi a -11 ed ambedue in campo a St. Andrews (-5 il primo, -6 il secondo). Molto bene due dei tre italiani che hanno superato il taglio: Andrea Pavan, dopo aver girato a Carnoustie, è quinto in coppia con il danese Lucas Bjerregaard, e anche se hanno perso il comando si sono entrambi ben difesi su questo percorso; è invece settimo Edoardo Molinari, che ha girato in -4 a Kingsbarns e si trova nel gruppetto con Brooks Koepka e con l’incredibile finlandese Tapio Pulkkanen, capace di un maestoso -8 a Carnoustie.

Ha superato il taglio anche Renato Paratore, sopravvissuto a -3 per il rotto della cuffia nonostante il +1 di giornata a Carnoustie. Fuori dai giochi, invece, sia Nino Bertasio e Matteo Manassero, rispettivamente a +6 e +10, ampiamente lontani dal -3 che serviva per evitare l’uscita di scena anticipata.

In questo torneo, la particolare formula prevede il taglio al terzo giro, e non al secondo, al fine di far gareggiare tutti i rimanenti golfisti su un unico percorso, che è l’Old Course di St. Andrews, che, tra le altre cose, è quello sul quale ogni cinque anni si tiene l’Open Championship.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Valerio Origo