Giro d’Italia 2019, quando verrà presentato il percorso? Data, programma, orario d’inizio e tv

Il Giro d’Italia 2019 sarà presentato ufficialmente mercoledì 31 ottobre (ore 16.45) negli studi Rai di Via Mecenate a Milano. Dunque tra tre settimane conosceremo quale sarà il percorso della prossima Corsa Rosa che si snoderà nel Bel Paese dal sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, per il momento sappiamo sicuramente che la Grande Partenza sarà a Bologna con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che si concluderà in cima al San Luca.

Successivamente la carovana si sposterà verso Sud (si parla di un arrivo all’Aquila e di un tappone appenninico) prima di ritornare in Emilia Romagna dove si concluderà la prima settimana con un’altra cronometro individuale tra Riccione e San Marino. Seconda settimana con la probabile riproposizione della mitica Cuneo-Pinerolo e un annunciato arrivo a Courmayeur, magari conclusione di seconda settimana con arrivo a Como percorrendo il finale del Giro di Lombardia. Per quanto riguarda la terza settimana si parla di Mortirolo-Gavia-Stelvio, tappone dolomitico con arrivo a San Martino di Castrozza e poi forse micidiale salita del Croce d’Aune nel sabato che precede l’ultima tappa a Verona (possibile cronometro).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della presentazione del Giro d’Italia 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE:

16.45 Presentazione Giro d’Italia 2019

COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA 2019 IN DIRETTA TV E STREAMING:

