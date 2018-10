Giro d’Italia 2019, oggi viene svelato il percorso! Tutte le anticipazioni e le tappe ipotetiche

Tutto pronto: oggi verrà finalmente svelato il percorso del Giro d’Italia 2019. Alle ore 16,45, presso gli studi Rai di Via Mecenate a Milano, Mauro Vegni ufficializzerà le 21 tappe della Corsa Rosa numero 102. Partenza sabato 11 maggio da Bologna, con una cronometro che si concluderà in cima al San Luca, arrivo ancora con una prova contro il tempo, dal magnifico scenario, in quel di Verona nell’Arena, domenica 2 giugno, nel mezzo ovviamente tantissime salite per assegnare il Trofeo Senza Fine.

Già ufficiali le prime due frazioni: una cronometro individuale di 8,2 chilometri da Bologna con arrivo al Santuario della Madonna di San Luca (posto su uno strappo) per iniziare, poi una giornata per velocisti sempre con partenza dal capoluogo dell’Emilia Romagna. Poi ci si inizierà a spostare verso il Centro Italia: probabile vedere nuovamente in scena le ruote veloci sia ad Orbetello che il giorno successivo (arrivo a Frascati?). Ufficializzato l’arrivo nel basso Lazio a Terracina per la quinta frazione. Si dovrebbe poi ripartire da Cassino, per una giornata più mossa: ancora da decidere la sede d’arrivo. Si torna a salire lo Stivale spostandosi verso l’Abruzzo: la frazione con arrivo a L’Aquila dovrebbe essere molto insidiosa, con gli strappi a fare la differenza. Attenzione al probabile arrivo a Pesaro, con una frazione lunghissima (240 chilometri) che potrebbe prevedere la scalata del Monte San Bartolo, mentre ad anticipare il giorno di riposo ci sarà la cronometro individuale Riccione-San Marino.

Si resta in Emilia-Romagna: Ravenna-Modena, ancora protagonisti i velocisti. Ci si sposta poi verso il Nord, precisamente in Piemonte: attesissima è la tredicesima frazione, annunciata da mesi ma ancora non ufficializzata, quella che dovrebbe riproporre la mitica Cuneo-Pinerolo a 70 anni dall’impresa di Fausto Coppi. Ci saranno tutte le salite? Madeleine, Vars, Izoard, Monginevro e Sestrière: sarebbe uno spettacolo unico. Attenzione anche al giorno successivo: Ceresole Reale/Lago del Serrù, arrivo in salita nuovamente. Alpi protagoniste anche nel week-end: Saint Vincent – Courmayeur e giornata successiva verso Como, con alcune salite del Giro di Lombardia da percorrere.

Ultima settimana che si apre con la Lovere – Ponte di Legno: Tonale-Gavia-Mortirolo, un trittico clamoroso, non ci sarà spazio per rifiatare e se ne potranno vedere delle belle. Diciassettesima tappa che potrebbe vedere protagonista Anterselva, località nota per il biathlon: ancora salite a farla da padrone. Giornata di trasferimento per quanto riguarda giovedì, prima del gran finale. San Martino di Castrozza al venerdì, con ovviamente qualche altra salita ad anticipare, e sabato, la giornata decisiva, con possibile arrivo a Croce d’Aune e Passo Manghen (forse anche Passo Rolle) poco prima. Attenzione anche alla domenica: non ci sarà la passerella, si chiude con la nota cronometro a Verona, di 15 chilometri che porta all’Arena.

Tappa Data Km Partenza-Arrivo 1ª 11 maggio 8,2 Bologna – San Luca (cron. individuale) 2ª 12 maggio Bologna – Fucecchio 3ª 13 maggio Vinci – Orbetello 4ª 14 maggio Orbetello – Castelli Romani (Frascati)? 5ª 15 maggio 140 Frascati – Terracina 6ª 16 maggio Cassino – San Giovanni Rotondo? 7ª 17 maggio Vasto (Ortona?) – L’Aquila 8ª 18 maggio 240 Tortoreto Lido – Pesaro 9ª 19 maggio 34,7 Riccione-San Marino (cron. individuale) 20 maggio Riposo 10ª 21 maggio 147 Ravenna – Modena 11ª 22 maggio 220 Carpi – Novi Ligure? 12ª 23 maggio Cuneo – Pinerolo 13ª 24 maggio Pinerolo – Ceresole Reale/Lago del Serrù 14ª 25 maggio 135 Saint Vincent – Courmayeur 15ª 26 maggio Courmayeur? Aosta? Verrès? Ivrea? – Como 27 maggio Riposo 16ª 28 maggio 200 Lovere – Ponte di Legno 17ª 29 maggio Val di Sole (Commezzadura) – Anterselva (Plan de Corones?) 18ª 30 maggio Dobbiaco (Valdaora?) – Santa Maria di Sala 19ª 31 maggio Treviso – San Martino di Castrozza 20ª 1 giugno Feltre – Croce d’Aune? 21ª 2 giugno 15 Verona Fiera – Verona (Arena) (cron. individuale)

